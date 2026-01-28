民進黨基隆市議員提名登記 安樂區3新人登記

劉韋巡今天前往民進黨基隆市黨部完成市議員黨內提名登記。（劉韋巡提供）

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至今天中午已有6人完成登記，其中唯一有可能辦初選的安樂區，今天上午有劉韋巡、黃永翔及徐寅禹3位新人完成登記，還有2位現議員吳驊珈和張之豪尚未完成登記。

民進黨基隆市黨部預計提名15席議員，其中安樂區提名3席，除了現任2位議員爭取連任之外，洪森永準備退休，有3位新人今天完成登記，預估是唯一可能舉辦初選的選區。

劉韋巡表示，這段時間，他走進基隆的大街小巷，聽大家說生活裡的大小事，交通不順、通勤時間越來越長，長輩看病的不方便，孩子缺乏安全、穩定的運動空間，還有青年對未來方向的迷惘，因此，只有真正站在第一線、願意行動，才有可能改變，他會全力投入議員選舉，繼續站在最前線，為改善生活品質努力。

黃永翔由創黨資深黨員聯誼會邱旭川會長、前立法委員蔡適應安樂區秘書、競選辦公室執行長金錦麟等多人陪同下，完成登記。

黃永翔表示，他已經做好充分準備，站出來爭取民進黨提名，希望能為基隆的教育發展、長輩照顧、弱勢關懷、新住民支持，盡一份心力。他的競選辦公室執行長金錦麟表示，黃永翔是非現任議員中最資深的新人，有豐富的行政經驗與法律專業，期盼市民朋友支持黃永翔進入基隆市議會，為市民發聲、為公共利益把關，為基隆帶來改變。

現任定國里里長徐寅禹則由市議員洪森永等多位支持者陪同完成登記，他表示，參選不是為了頭銜，而是為了讓安樂區的每一個需求都能被看見、被解決、被落實。他擔任里長後，更確定民眾要的不是口號，是效率。未來將聚焦城市安全、社區安全、鄰里安全，讓安樂區做得更安全、更便利、更有溫度。

黃永翔在創黨資深黨員聯誼會長邱旭（左）陪同完成黨市議員提名登記。（黃永翔提供）

基隆市安樂區定國里長徐寅禹（右2）在市議員洪森永陪同前往民進黨基隆市黨部完成議員提名登記。（記者盧賢秀攝）

