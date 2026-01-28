台美關稅民眾黨批「挾洋自重」 中國國台辦改口「倚外謀獨」2026/01/28 13:22 記者鍾麗華／台北報導
中國國台辦發言人張晗今（28）被問到台美關稅問題時，不再以「挾洋以自重」回應，而是稱民進黨當局「倚外謀獨」，竭力粉飾太平。（資料照）
立院民眾黨團嗆民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，是「挾洋自重」，讓外界想到前中國國台辦發言人馬曉光。國台辦發言人張晗今（28）被問到台美關稅問題時，不再以「挾洋自重」回應，而是稱民進黨當局「倚外謀獨」，竭力粉飾太平。
南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普揚言要提高關稅，賴清德總統在昨晚播出的電視專訪表示，「我們不希望有變數」，希望國會不要變卦，如果再遲遲不通過，美國可能又會提高到25％、甚至更高。
請繼續往下閱讀...
民眾黨團嗆，民進黨政府「挾洋自重」，隨即讓不少網友想到國台辦，翻出過去馬曉光曾多次開嗆民進黨「挾洋自重」、「挾洋謀獨」。
國台辦今天舉行例行記者會，被問到台美關稅，發言人張晗則說，面對台灣半導體全產業鏈遷美，台灣輿論擔憂、業界擔憂、民眾擔憂，只有民進黨當局還在竭力粉飾太平。
張晗稱，民進黨當局為「倚外謀獨」，無底線媚美賣台，「跪送」台灣半導體產業優勢，卻要台灣民眾和業界承擔無法挽回的損失，必然導致業界恐慌、民怨沸騰，必定自食惡果。