    政治

    賴士葆嗆賴清德台美關稅協議沒出來就急喊話！ 網灌爆：你女兒在美國耶

    2026/01/28 16:44 即時新聞／綜合報導
    立委賴士葆。（資料照）

    立委賴士葆。（資料照）

    韓國國會遲未通過與美貿易協定，美國威脅擬將韓國輸美稅率從15%提高至25%。賴清德總統喊話在野黨勿採焦土政策，否則美國很可能提高到25％、甚至更高。對此，國民黨立委賴士葆批評賴清德，因美國不讓他過境，「急的連沒送立院的文件就要立院通過，有事嗎？」結果反遭千則留言灌爆，不少網友痛批，賴士葆女兒就在美國當牙醫，「你女兒在美國耶」、「憑什麼你小孩住美國，你要把台灣帶往中國」。還有不少網友直接標註美國在台協會（AIT）的臉書帳號喊：「已截圖轉給AIT」。

    AIT去年12月15日起頒布新規定，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查；外界解讀，整天發布疑美論、反美親中、反日親俄的台灣人，未來可能被美國拒絕入境。

    賴士葆今日發文痛批，台美關稅協議都還沒出來，賴清德就急的頭毛在燒要在野黨趕快支持，他質疑：「連財政部長都說還沒送立院，是要審什麼？」他還酸，賴清德因為美國不讓他過境美國本土，急的連沒送立院的文件就要立院通過，有事嗎？

    結果下方被超過1000則留言灌爆，網友紛紛表示：「只有你女兒值得更好的生活，躲在美國安安全全的？然後我們台灣人只配被威權統治，不能繼續民主？」、「已截圖轉給AIT」、「這麼急著反對台美貿易協定嗎？您女兒先請回來把美國護照剪了再批評吧」、「聽說你女兒在美國當牙醫喔」、「請AIT把他女兒驅逐拜託了」。

