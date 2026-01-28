為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭爆施壓建商要求回饋鄉里 北市溫泉里長喊冤：為民謀福絕無中飽私囊

    2026/01/28 15:23 記者甘孟霖／台北報導
    許智全強調，幫里民捍衛權益、爭取福利，絕無中飽私囊問題。（擷取自許智全臉書粉專）

    許智全強調，幫里民捍衛權益、爭取福利，絕無中飽私囊問題。（擷取自許智全臉書粉專）

    台北市北投區溫泉里長許智全今（28日）被爆料，經常對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力，暗示要回饋鄉里才能順利推動工程。許智全受訪直喊冤，強調自己沒有那麼大權力，而他為了鄰里活動廣邀商家贊助，是為民謀福利絕無中飽私囊。

    週刊報導，許智全曾對外說與五月天主唱阿信家族是世交。而有單位爆料指出，某建案施工期間，頻頻遭遇阻礙，包括台電、自來水管線遲遲無法開挖，連臨時取消路邊停車格的申請也遭卡關。許多廠商被許要求回饋鄉里，但也有里民反映活動禮品品質不佳。

    許智全受訪說，身為里長辦活動都會廣邀周邊店家、企業，是為了給里民更多的福利，店家要是不參加他也不會特地去找麻煩，且如果有相關贊助，也都會有單據明細；說他阻擋建案更是荒謬，他並沒有這麼大的權力。

    他說，確實與阿信家族有認識，但不是媒體報導的「世交」關係，不要每次選舉一到，就用相同的手法含沙射影。如果平常在地放寄帖子邀請當下，可能口氣、動作讓人感到不悅，這他願意道歉；而禮品品質好不好更是個人主觀意見，不能說今天發放的禮品品牌與里民平常使用不同，就說是品質爛。

    他強調，是里民投票選出他，不是建商，只要是損害里民權益的，他當然會幫忙捍衛權利，在合理範圍內也會盡量幫民眾爭取摸彩品等福利，相關捐贈也都會有單據明細，絕無中飽私囊問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播