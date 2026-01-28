遭爆施壓建商要求回饋鄉里 北市溫泉里長喊冤：為民謀福絕無中飽私囊

許智全強調，幫里民捍衛權益、爭取福利，絕無中飽私囊問題。（擷取自許智全臉書粉專）

台北市北投區溫泉里長許智全今（28日）被爆料，經常對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力，暗示要回饋鄉里才能順利推動工程。許智全受訪直喊冤，強調自己沒有那麼大權力，而他為了鄰里活動廣邀商家贊助，是為民謀福利絕無中飽私囊。

週刊報導，許智全曾對外說與五月天主唱阿信家族是世交。而有單位爆料指出，某建案施工期間，頻頻遭遇阻礙，包括台電、自來水管線遲遲無法開挖，連臨時取消路邊停車格的申請也遭卡關。許多廠商被許要求回饋鄉里，但也有里民反映活動禮品品質不佳。

請繼續往下閱讀...

許智全受訪說，身為里長辦活動都會廣邀周邊店家、企業，是為了給里民更多的福利，店家要是不參加他也不會特地去找麻煩，且如果有相關贊助，也都會有單據明細；說他阻擋建案更是荒謬，他並沒有這麼大的權力。

他說，確實與阿信家族有認識，但不是媒體報導的「世交」關係，不要每次選舉一到，就用相同的手法含沙射影。如果平常在地放寄帖子邀請當下，可能口氣、動作讓人感到不悅，這他願意道歉；而禮品品質好不好更是個人主觀意見，不能說今天發放的禮品品牌與里民平常使用不同，就說是品質爛。

他強調，是里民投票選出他，不是建商，只要是損害里民權益的，他當然會幫忙捍衛權利，在合理範圍內也會盡量幫民眾爭取摸彩品等福利，相關捐贈也都會有單據明細，絕無中飽私囊問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法