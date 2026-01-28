卓榮泰赴立院報告台美關稅結果 日期決定了

行政院長卓榮泰（左）3月3日將到立法院針對台美關稅探判結果及其影響提出專案報告。（資料照，記者廖振輝攝）

立法院長韓國瑜今天（28日）召開朝野協商，研商立法院民眾黨團提案邀請行政院長率部會首長，就「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」進行專案報告。各黨團同意3月3日進行，並同時決定於2月24日進行行政院長施政方針報告，3月11日舉行各委員會召集委員選舉。

協商結論指出，一，各黨團同意2月24日（星期二）舉行第11屆第5會期第一次會議，並與3月3日星期二合併為一次會；二，2月24日（星期二）上午10時開會邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備諮詢，當日諮詢人數由國民黨團推派一位，民進黨團推派一位，民眾黨團推派一位進行，施政方針報告委員個人諮詢登記至3月10日截止。

三，3月3日（星期二）邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出台美關稅結果及其影響專案報告並備諮詢，質詢人數由國民黨團推派10位，民進黨團推派10位，民眾黨團推派2位進行，每位委員詢答時間15分鐘；四，各委員會召集委員選舉定於3月11日（星期三）舉行。

