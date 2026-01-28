又寫錯字！ 黃國昌新北選戰文宣 驚見吳大「猶」獎

有眼尖網友發現，黃國昌在新北市選戰宣傳文宣中出現錯字，在「2007年國科會吳大猷獎」的部分，文宣將「猷」打成「猶」。（民眾提供）

民眾黨主席黃國昌有意參選2026新北市長，近期頻頻在新北布局，並已舉辦多場活動。不過有眼尖網友發現，黃國昌在新北市選戰宣傳文宣中出現錯字，對比文宣一旁「Do the best」來說略顯諷刺。

有網友指出，黃國昌的新北市長選戰文宣中，在學經歷與獲獎部分，在「2007年國科會吳大猷獎」的部分，文宣將「猷」打成「猶」。

此外，近期黃國昌宣布民眾黨版國防特別條例，網紅「四叉貓」劉宇就抓包民眾黨版是參照政院版修改，但一樣都是第一條，政院版第一條最後有提到「提升聯合作戰效能」，但白營照抄抄成「提升聯合作效能」。

四叉貓笑說：「上週黃國昌吹牛多強多厲害的民眾黨版本軍購條例，就是不惜夾帶機密文件出去參考的那個版本，終於千呼萬喚始出來，結果第一條就缺字是怎樣啦！聯合作（愛）？」

黃國昌去年3月29日前往台北看守所「靜坐抗議」，拿了白布條，親自噴漆寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」結果被發現布條錯字連篇。當時網友發現注意到黃國昌不會寫「醫」，將左上半部的「医」寫成「臣」，下方的「酉」寫成「西」，合起來變成四不像，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）當時也在Threads上貼出影片佐證。

