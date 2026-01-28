為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台媒問張又俠落馬影響兩岸關係? 國台辦尷尬回應

    2026/01/28 12:52 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦發言人張晗聲稱，「一國兩制是國家統一後的制度安排」，在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況。（資料照）

    中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立遭立案調查，由於題目敏感，中國國台辦今（28）日舉辦記者會，台媒問到是張又俠案是否會影響兩岸關係發展，國台辦發言人張晗尷尬，狂翻資料大概數秒，而記者會的逐字稿，對「張又俠」、「劉振立」的名字，隻字未提，題目被簡化成，「請問近期大陸方面軍方高層人事動盪會否影響兩岸關係發展？」

    中國官方24日宣布，張又俠、劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。目前中共中央軍事委員會7人的領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

    有台媒關切張又俠立案調查，共軍高層動盪，是否會影響兩岸關係發展？張晗停頓幾秒後才表示，有關立案審查調查再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨與軍隊有決心、有力量的重要體現。

    張晗稱，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」。中國大陸願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

