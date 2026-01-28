為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    力促台北市議員藍白合 戴錫欽：會說服黨內把餅做大

    2026/01/28 13:14 記者甘孟霖／台北報導
    戴錫欽（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（擷取自youtube/POP Radio聯播網 官方頻道）

    年底就要進行地方九合一選舉，在台北市部分由於藍白合加上民眾黨目前未有台北市長候選人人選，台北市長蔣萬安是否跨黨派站台也成為關注議題。國民黨台北市黨部主委、市議會議長戴錫欽說，黨中央充分尊重地方黨部安排，他會說服黨內被提名人，希望在共同理念下，把餅做大；在跨黨或無黨站台部分，只要不是主要反對黨，且支持蔣市府的議員參選人，都有機會跟蔣萬安合作。

    戴錫欽今受黃暐瀚專訪表示，蔣萬安跨黨站台，其實不只新人，他自己要選舉也會有點擔心，選舉一個蘿蔔一個坑，有人當選就有人會落馬，藍白合的大框架下，年底民眾黨市長未提候選人選台北市長，兼顧黨的發展，他也都祝福六區六席當選，他也會說服黨內同志，希望兩黨共同把餅做大，黨中央也說過會充分尊重地方黨部，他與黨中央溝通也很順暢。

    他說，目前黨內沒有聲音明確說不希望蔣萬安幫民眾黨站台，目前僅有議員提醒說要「謹慎」站台。而先前無黨籍議員徐立信曾藉質詢問蔣萬安能否站台，戴錫欽也說，以前蔣萬安也會出席無黨籍議員的場子，只要支持蔣市府的方向，不是主要反對黨（指民進黨）就都有機會合作。

    戴錫欽也提及台北市各區選情，士林北投現任議員陳重文涉台智光案一審有罪，照規定會被停權，無法代表國民黨，該區初步規劃以現任「三加二」方案提名；中正萬華區議員應曉薇也有案在身，但尚未宣判，如有罪就跟陳一樣不能參選。另外松山信義區由於徐巧芯、王鴻薇高升立委，也有兩席空缺，新人參選爆炸，可能有六人以上要搶兩個缺額。

