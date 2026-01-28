為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣朝野別國內互打

    2026/01/28 13:13 記者李文馨／台北報導
    行政院秘書長張惇涵今天表示，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，許所說也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。（記者李文馨攝）

    韓國國會遲未通過與美貿易協定，美國威脅擬將韓國輸美稅率從15%提高至25%。商總理事長許舒博昨盼台灣國會盡快審台美關稅協議，行政院秘書長張惇涵今天表示，「許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼」，許所說也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。

    立法院內政委員會、司法及法制委員會今天聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。媒體會前詢問，許舒博昨天表示，產業界普遍希望「盡快審、盡快談」，相關配套與細節都可在國會中充分討論，但不宜一味擱置不處理，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。

    張惇涵回應，他還記得國民黨主席鄭麗文在選國民黨主席時曾拜會許舒博，許舒博當時奉勸鄭麗文，國民黨不要「網內互打」，昨天許也公開指出，15%關稅談判應是底線，如果有變數導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做。

    張惇涵說，國民黨也好、民眾黨也好，「許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼」，許舒博當初呼籲國民黨黨主席鄭麗文不要網內互打，因此許舒博昨天說的，也是希望為了台灣產業、經濟民生，朝野政黨不要國內互打。

    熱門推播