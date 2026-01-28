藍白揚言杯葛關稅協議恐磨光川普耐性 呂秋遠：在夾縫中我們只能祈禱

針對在野黨放話要嚴審美台關稅協議，律師呂秋遠發文指出，若是立法院不能針對台灣的自我防衛能力、以及落實保護半導體科技，甚至立場轉變為反美，「我們也只能祈禱，別讓美國以為，我們正在親近中國、削弱自己的防衛能力而已」。（資料照）

美國總統川普不滿南韓國會尚未將美韓協議正式立法，將美韓關稅從15%調升到25%。針對在野黨放話要嚴審美台關稅協議，律師呂秋遠發文指出，若是立法院不能針對台灣的自我防衛能力、以及落實保護半導體科技，甚至立場轉變為反美，「我們也只能祈禱，別讓美國以為，我們正在親近中國、削弱自己的防衛能力而已」。

呂秋遠在臉書發文指出，川普對於南韓的國會，看來確實已經很不耐煩。他認為，南韓的國會不斷延遲批准談好的經貿協議，因此他老人家大筆一揮，直接又將南韓的關稅回復到25%。這時候，當然許多人會擔心，台灣的立法院如果也遲遲不願意「批准」，會不會也惹怒川普，同樣給台灣施加鐵拳。

請繼續往下閱讀...

呂秋遠認為，台灣的立法院一定會因為軍購、親中等其他問題，惹怒川普總統，但不會是因為要不要「批准」或「同意」關稅談判結果。為什麼呢？因為，這次的協商結果，我們稱之為「備忘錄」，而不是「條約」或是涉及人民權利義務行使變更、重大財政負擔變革的「協定」。 因此，根本不需要立法院審議。

呂秋遠表示，南韓與美國之間，早已存在經雙方國會批准生效的《韓美自由貿易協定（KORUS FTA）》。這是一項典型的國際條約，具備完整法律拘束力，其內容涉及市場開放、關稅減讓、投資保障與爭端解決機制。因此，近期美韓就特定關稅、投資承諾所達成的新安排，本質上是對既有條約義務的調整與補充。這類調整，無論在美國或南韓，都必須回到原有的條約架構內處理，並依各自憲政體制，接受國會審議或授權。

呂秋遠說明，為什麼台灣與南韓的路線不一樣呢？說起來剛好很悲哀，因為南韓是在「既有FTA框架內調整」，台灣則是在「沒有FTA的前提下另闢行政管道」。但是，其實往下想會很可怕，意思就是，未來如果台美要簽署自由貿易協定或條約，就要經過立法院同意，但是目前立法院已經「人民代表大會化」，往後台美要談自由貿易協定，依法要經過立法院，應該相當困難就是了。所以，基於立法院的政治風險無法管理，對台美雙方而言，以備忘錄方式處理，只限於政府對政府，可以高度保留彈性，就會是一種務實的選擇。

呂秋遠指出，簡單來說，台灣的談判方，也知道立法院對再好的談判結果，都不會滿意，只要得要修法，立法院都會百般刁難，導致談判結果付之一炬。因此，這次的協商結果才在台美雙方諒解下，得到對台灣最好的結果，當然，也不必送交立法院審議。

但是，自由貿易協定呢？軍售呢？呂秋遠直言，這些問題，日後都會磨光川普的耐性。如果立法院不能針對台灣的自我防衛能力、以及落實保護半導體科技，乃至於到美國投資，創造工作機會，甚至立場轉變為反美。那麼，確實不好說。

呂秋遠表示，所謂的「不好說」，包括對於個別立委的制裁（不少台灣立委在美國置產、孩子在美國就業唸書），以及對台灣的產業施加壓力。沒人希望這樣，畢竟我們都希望生活可以好好過，但是面對即將而來的變數與亂局，我們也只能祈禱，別讓美國以為，我們正在親近中國、削弱自己的防衛能力而已。

呂秋遠在文末感嘆，「對，在夾縫中，我們只能祈禱。因為大罷免，已經大失敗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法