藍白持續封殺軍購、總預算 林俊憲：卡住台灣越久才有得「邀功」

立法院本會期邁入最後倒數，藍白持續封殺今年度中央政府總預算及行政院版1.25兆國防特別條例，至今尚未付委。對此，民進黨立委林俊憲表示，賴清德總統強調很多次，只要合憲，他願意到立法院做國情報告，昨天已是本會期最後一次程序委員會，結果軍購特別條例，第10次被藍白封殺。最基本的總預算，到現在連付委都沒有。

林俊憲在臉書PO文表示，國情報告的事，既然藍白要繼續裝聾作啞，沒關係，他就再解釋一次，賴清德總統強調很多次，只要合憲，他願意到立法院做國情報告。憲法法庭也早就裁定「立法院聽取總統國情報告，不能指定內容，也不能藉此對總統詢問、要求答復或要求聽取其建言。」但藍白還是裝沒聽到。

林俊憲指出，藍白一下說總統不來報告，一下說軍購花太多錢，現在又拿軍購、拿總預算，來交換代孕法案。理由變來變去，講白了，就是在找各種藉口不審查，昨天已是本會期最後一次程序委員會，結果軍購特別條例，第10次被藍白封殺。最基本的總預算，到現在連付委都沒有。

林俊憲續指，對軍購有意見，可以討論、可以修正、可以提附帶決議。而總預算本就應進委員會審查，逐項來談，不審不談，拿來當政治籌碼，藍白目的很簡單，就是「卡」，卡住台灣的前進腳步越久，他們才有得去「邀功」嘛。

林俊憲直言，大家不要忘了，本會期到現在還在延會狀態，延最長的會、卡最久的總預算，所以到底在延什麼意思？除了讓某些人兩年的立委任期能夠當好當滿外，我想不出其他原因了。

