高雄出現首面蕭美琴助選看板 助選對象是這位「青年」

副總統蕭美琴在高雄首面助選看板給了這位青年。（張以理提供）

高雄左營區今出現全高雄第一面副總統蕭美琴助選看板!獲關愛的是投入左楠區議員黨內初選的前青年局長張以理，張以理感謝立委邱議瑩牽線，邱議瑩則透露是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託。

看板畫面中，副總統蕭美琴與左營楠梓市議員參選人張以理並肩露出，成為蕭美琴副總統今年首面為地方議員參選人掛設的助選看板，立委邱議瑩也到場見證，別具政治意義。

請繼續往下閱讀...

這面看板的誕生，背後其實有一段深厚的情誼與政治信任，邱議瑩透露，這回是她親自向「好姊妹」蕭美琴拜託，希望能為左楠優秀的年輕人才張以理加油打氣。

張以理進一步提到，家人與蕭美琴也有長期情誼，張以理的父親是長老教會牧師，過去與蕭美琴副總統的父親曾多次在公務場合並肩合作，累積深厚情誼，也曾協助蕭美琴本人主持活動與動員。

他形容與蕭副總統同為基督教長老教會的子弟，這份跨越世代的信任與互動，也成為這面看板格外溫暖的背景。

邱議瑩說，張以理不只是年輕，更是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量，同時他也是陳其邁子弟兵，長期在市政團隊歷練，深受市長肯定；張以理感性表示，能與蕭美琴副總統合掛看板深感榮幸，也非常感謝立委邱議瑩一路提攜，會持續用實際行動回應這份期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法