藍白強推衛廣法修法 學者：第四權恐淪政黨、資本家控制

台灣經濟民主連合等民間團體28日召開「藍委衛廣法修法要讓中天重新上架？鄭麗文送給旺旺中時集團的免死金牌」記者會，律師賴中強等人出席發言，譴責國民黨黨團強推衛廣法修法，為中天新聞台復台開後門。（記者塗建榮攝）

多位國民黨立委日前提案修訂「衛星廣播電視法」，外界質疑修法條文恐使已無開台執照的中天電視台「復活」，引發爭議。經民連等多個民團今（28）日指出「違法中天，不應上架」，呼籲立院停止修法堅守媒體監管，強調全案若週五闖關院會並三讀，形同送中天「免死金牌」，更是黨政軍重返媒體前奏。

​台灣經濟民主連合等多個民間團體今（28）日於立法院召開記者會，共同譴責中國國民黨立委試圖修訂衛星廣播電視法，試圖另闢蹊徑為中天復台「解套」，這如同「黨產條例」為附隨組織解套、「立法院組織法」為助理費貪污者解套，加上此次「衛廣法」修法，形同立法院變身「解套院」。

國立暨南國際大學、媒體改造學社召集人張春炎說明，國民黨此次修訂衛星廣播電視法並非單點修法，而是存在衍生制度風險的結構性工程，他引述大法官釋字689、364號內容表示，憲法保障人民言論自由、新聞自由，以及透過媒體取得資訊的權利，若修法通過，弱化的監管、罰則不只難以約束媒體、侵害人權之餘還使第四權淪落政黨、資本家控制。

台大新聞所教授、媒體改造聯盟副召集人蔡蕙如引修法案第20條指出，衛廣法修正案要求「30天內提供外部諮詢委員名單與會議紀錄、且未遮蔽」的設計，是給受鑑單位施壓、關說何威脅找機會，外部學者缺乏法律保護後，評鑑的「寒蟬效應」恐破壞審查品質，呼籲立院暫緩修法、啟動廣電三法更新，而非為個案量身訂做。

據了解，國民黨黨團推動之「衛星廣播電視法修正案」協商冷凍期將滿，最快本週五（30日）就可闖關院會三讀。洪貞玲指出，台灣新聞自由度雖高，卻境外假訊息攻擊居全球之最，凸顯媒體責任。她呼籲制度改革不能「因人設事」鬆綁監管，立院應審慎討論衛廣法，保障第四權。

經民連智庫研究員黃亭偉指出，國民黨強推衛廣法修法、鬆綁訴訟期間營運規範，將使中天電視得以復台，形同媒體監督在放水。（台灣經濟民主連合提供）

