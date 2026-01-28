為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中市要蓋「超巨蛋」 何欣純支持：但要公開透明

    2026/01/28 13:02 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨中市長參選人何欣純（右）與市議員陳雅惠（中）一定捐贈物資給弱勢。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市長何欣純今天參加台中市水噹噹關懷協會與市議員陳雅惠等多個單位舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，針對「台中超巨蛋」議題時，她受訪表示，台中超巨蛋要蓋，她全力支持，台中是全台第二大城市、人口第二多，確實值得一座超巨蛋，但請市府把專業評估報告、財務推估、風險分攤、回饋機制、招商條件與超過500億元BOT案的完整資料講清楚、公開透明。

    農曆春節將近、冷氣團接連來襲，台中市水噹噹關懷協會與市議員陳雅惠等多個單位，今天舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，已連續14年，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶，民進黨中市長參選人何欣純也到場一同關懷弱勢與長輩親切寒暄，台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，「寒冬送暖」14年來從未間斷，市議員陳雅惠也表示，活動不只是物資發放，更希望讓民眾感受到陪伴與尊重。

    由於超巨蛋已展開招商，何欣純今天受訪表示，像超巨蛋這麼龐大的公共工程，支持不等於不監督。

    她表示，過去議員就曾質疑，市府在決策過程中是否有完整、專業、詳細的評估報告。現在市府釋出的方向是走BOT，而且投資金額傳出可能超過500億元、甚至要創全國新紀錄——越是大案子，越需要專業評估、越需要公開透明。

    何欣純表示，大巨蛋要蓋，她支持，BOT方向，她也願意支持。但請市府把專業評估報告、財務推估、風險分攤、回饋機制、招商條件與超過500億元BOT案的完整資料講清楚、公開透明，讓市民了解、讓市民參與，因為這是市民的權利。

