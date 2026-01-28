急了？全世界看到台灣 中國官媒抓狂喊爬101是「台獨危機」

美國攀岩傳奇霍諾德無繩登頂台北101，透過網飛直播讓世界看見台灣，網飛公布數據顯示，全球有高達620萬觀看數。（資料照）

美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功無繩登頂台北101，透過網飛（Netflix）直播讓世界看見台灣，網飛公布數據顯示，全球有高達620萬觀看數。中國官媒《環球時報》近日發表社論「台北101，照見『台獨』的窮途末路」表示，世界看到的不是濾鏡下的風景，而是「台獨製造的危機」、「綠色恐怖籠罩的陰霾」以及「沒有底線的卑躬屈膝」，「一場極限運動下面，掩蓋不住的是一場系統性崩塌。」

中共官媒《環球時報》昨日發表評論，批評在攀爬101的直播鏡頭背後，真實的台灣正陷入由「台獨」引發的系統性崩塌：對外勾結勢力將台灣推向戰爭邊緣，導致國際形象轉向地緣政治陰影；對內大搞「綠色恐怖」打壓異己，並在經濟上「媚日跪美」，使台積電面臨產能外移、民眾承擔巨額代價，導致觀光凋零與民生困頓。

評論中還以威脅語氣提到解放軍「正義使命-2025」演習中無人機近距離拍攝101大樓，展現了大陸遏制分裂、捍衛主權的實力與決心。隨著民調顯示「台獨」支持度下滑，以及兩岸貿易數據證明大陸市場的重要性，文章主張「台獨」已走入窮途末路。唯有回歸「兩岸一家親」、共享統一紅利，才是台灣遠離戰爭陰影、走向繁榮發展的唯一光明出路。

評論一出，中國各大媒體立刻迅速跟進，不過，也有中國網友傻眼表示：「只是爬個樓而已，至於嗎？」、「這都扯上關係」、「什麼玩意？攀樓和台獨是風馬牛不相及的事。胡亂扯到一起」、「盡是吹，能吹死台獨？」

中國大量媒體轉發相關評論。（取自中媒）

