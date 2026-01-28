毛嘉慶怒駁性騷擾女黨工是謠言 民眾黨：有收到舉報

媒體人毛嘉慶（左）有意代表民眾黨參選桃園市議員，圖為他2023年訪問時任民眾黨不分區立委參選人黃國昌（右）的情形。（資料照）

爭取民眾黨提名、參選桃園市中壢區市議員的前媒體人毛嘉慶，今日遭爆料涉嫌對民眾黨的女黨工言語騷擾；對此，民眾黨證實「確有收到舉報」，表示事發時，毛嘉慶並非黨員也無涉黨務，重申黨內對性平事件「零容忍」，相關情節會依黨章等規範進行辦理。

毛嘉慶是國民黨前主席洪秀柱的子弟兵，爭取民眾黨提名、參選今年底的桃園市中壢區市議員選舉，他受訪時嚴厲駁斥說，這件爆料沒有任何的時間、地點、人物，任何人用「謠言傳謠言」，他一定告到底，包括報導的記者也要告。

有媒體報導，毛嘉慶過去因違規參選而遭國民黨開除黨籍，去年（2025）底為了再度參選而加入民眾黨，積極爭取桃園市議員的黨內提名，但毛日前遭人踢爆，涉嫌對民眾黨一名「女神級黨工」言語騷擾、更脫口詢問女方「要不要一起開房間」，讓被害人感到十分錯愕，該事件已向民眾黨中央舉報，傳聞持續延燒。

對此，台灣民眾黨發言人張彤今天（28日）回應說，中央黨部確實收到第三方的檢舉案，雖然事發的時間點、當事人均非黨員，也與民眾黨的業務無關，但中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定了解、釐清事件內容。

民眾黨中評會主委李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影射及攻擊等應適可而止。民眾黨重申，黨內對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，並依據黨章及相關法規辦理。

桃園市議員中壢選區參選爆炸，在藍白合作反大罷免成功後，藍營在中壢選區將留給民眾黨一些空間，造成白營有意參選者眾，包含民眾黨中央委員林昭印、前社發部主任張清俊、和轉投民眾黨的毛嘉慶爭取提名，民眾黨目前呈現3搶1的競爭局面。

毛嘉慶本屆曾以無黨籍身分參選中壢區市議員，但沒有當選。

