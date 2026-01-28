網傳薪水小偷？高雄藍營總召怒嗆：國民黨審預算最認真

網傳高市議會薪水小偷，讓天天在議事廳審查預算的國民黨議員炸鍋。（記者王榮祥攝）

網路近日傳出高市議會「薪水小偷」暗酸國民黨，國民黨團總召黃香菽今爆氣指出，國民黨議員不但在場人數多、審查預算最認真，惡意攻訐對國民黨很不公平。

高市議會今繼續審查高市府115年度總預算，國民黨團總召黃香菽率先發言，提及本週網路上出現造謠圖卡，指控高市議會有「薪水小偷」，不認真審查預算，痛批相關內容全是不實指控，這惡意攻訐對國民黨議員很不公平。

黃香菽強調，依照國民黨團在大會期間的在場人數與發言討論頻率，即可驗證國民黨議員審查預算的認真程度，她認為政黨間的政策攻防、預算額度都可討論，但不應該以惡意攻訐方式，抹煞國民黨團議員的辛勞。

市議員邱于軒同樣氣憤，指出自己與多位黨籍議員，天天在議事廳內費心審查預算，結果被有心人士刻意汙衊，對於「薪水小偷」說法完全不能接受。

黃香菽建議各黨團應該發出聯合聲明，澄清這些網路謠言，同時補充國民黨團後續會繼續「用力監督」，檢視市府總預算。

高市議會國民黨團總召黃香菽指出，有心人是在網路放送薪水小偷圖卡是惡意攻訐，對天天審查預算的國民黨議員很不公平。（記者王榮祥翻攝）

