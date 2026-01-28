藍營黨代表具名檢舉賴苡任「出賣黃呂」 批罷瑤打假球盼開除黨籍

國民黨士林、北投議員擬參選人賴苡任。（資料照）

去年國民黨為反制大罷免，於台北市推動罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」活動，當中罷免吳思瑤召集人賴苡任如今投入士林、北投區議員選舉，卻遭全國黨代表、士林區義信里里長許立丕具名檢舉，包含傷害黨譽、當抓耙子出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，將於今（28日）中常會建請考紀會開除黨籍。許立丕痛批，賴苡任罷免「打假球」只為博自己政治聲量，還曾飆罵志工，抓耙子的行為更讓人看不下去。記者致電賴苡任，截稿前尚未獲得回應。

檢舉信函指出，賴苡任在擔任罷免召集人期間爭議不斷，除了多次透過不實言論詆毀黨之外，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為自保而向檢方供述內容多以推諉卸責，甚至當抓耙子出賣同志，導致黃呂錦茹被羈押3個多月，種種行狀損害黨的利益、違反黨章規定，建請考紀會開除黨籍。

具體檢舉理由包含，賴苡任在收受黨中央罷免經費同時，又公開抱怨連署攤位押金由自己墊付，還否認收黨中央的錢，更批評中央黨部一度失聯等，明知黨部一直給予協助卻睜眼說瞎話，不斷對外抨擊黨中央，塑造自己是悲劇英雄。

此外，在罷免偽造連署案中，根據媒體披露內容，賴苡任再三強調黃呂主委的積極角色，顯見其為自保，不惜切割，並偵訊時全盤咬出台北市黨部，並將黃呂推上火線，導致黃呂被羈押3個多月，賴苡任就是被檢方認證的抓耙子。且起訴書中也記載，張斯綱協助提供過去名冊給賴，也被托出，導致張被約談。

信函中也直指，賴苡任擬透過罷免吳思瑤來參選市議員，早與市黨部多有接觸，絕非是無知無辜的小白兔，在後續更透過灌水連署數字，讓國民黨錯估罷免形勢，還曾放消息塑造黨公職、民代協助連署不力等新聞；而如今，賴苡任仍堅不認罪偽造文書，並高調參選，分明就是在黃呂的傷口上灑鹽。

許立丕指，綜上言行，賴苡任除背叛同志外，並惡意攻訐黨，傷害黨的聲譽，違反黨章第36條規定，因此向黨具名檢舉，鑒於情節嚴重，建請考紀會開除賴黨籍。

許立丕受訪說，賴苡任從頭到尾就是騙人打假球，否則怎會跳出來罷免卻因為入籍不到4個月，而無法當罷免案領銜人？賴不是士北在地人，一切都是為了將來要投入選舉鋪路、都是套路，這正當性在哪？賴的事蹟黨內部人士都知道，問題是外圍的藍營支持者可能被拐騙，因此他決定要具名檢舉，也透過今天黨中央的中常會提出。他說，在罷免總部開幕時，他還特地從士林跑到北投力挺，但在領銜人張克晉退出時，他就發覺事態不對，賴苡任更曾經對來幫忙的志工大小聲，讓他徹底看破手腳，認定是在打假球。

