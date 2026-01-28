為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被問國民黨擋軍購換國共論壇 中國國台辦避答

    2026/01/28 12:06 記者鍾麗華／台北報導
    國國台辦例行記者會今日上午10時舉行，同一時間，國民黨官方智庫「國家政策研究基金會」也在台北舉辦記者會，雙方同時宣布國共智庫交流論壇舉行的消息。（資料照）

    中國國台辦例行記者會今日上午10時舉行，同一時間，國民黨官方智庫「國家政策研究基金會」也在台北舉辦記者會，雙方同時宣布國共智庫交流論壇舉行的消息。對於論壇是否會觸及「鄭習會」，以中方官員出席論壇層級，以及國民黨是否藉由擋下軍購換論壇，中國國台辦未正面回應。

    中國國台辦發言人張晗稱，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

    張晗指出，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇。針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

    外界關注論壇是否會觸及到鄭習會安排，以及有媒體報導國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇。對此，張晗均未正面回應。

    對於國民黨主席鄭麗文近日表示，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係穩定。張晗說，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

