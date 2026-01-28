「高市長」政績大幅露出 錢康明酸用公家資源誇飾

新竹市府近期在各大媒體及網路社群投廣告宣傳，錢康明酸高虹安用公家資源做執政誇示。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府近期透過媒體及網路社群大幅釋出許多消息與新聞訊息，且圍繞在涉貪遭停職1年5個月後回歸市政1個月的市長高虹安做為執政宣傳，前文化局長錢康明酸這些「高市長」的政績如雨後春筍冒出，是執政者掌握公家資源優勢而打的廣告，公家錢如何花本是執政者的權力，然事事強調執政者就太神話了，尤其高虹安被停職長達1年5個月，這些既定的市政工作歸功於高虹安，是過度誇示的廣告。

錢康明說，有些例行的建設完工或例行的活動舉辦，本就是施政過程會發生的事，硬稱為政績或是營造為政績，就有點誇張了，尤其新竹市府發文內容必有高市長，已屬長期的習慣與技法，即使在高市長停職期間，仍不間斷有打著高市長的廣告。然後這是執政者掌握的優勢，民眾黨執政者更是樂此不疲，但他建議將重點放在建設或活動本身，讓市民從實質上去感受幸福感，而不是對建設或活動做執政誇飾。才不會在做真正非市府委外的施政評比時，竹市又持續吊車尾。

請繼續往下閱讀...

錢康明稱市府花公帑做廣告是其執政優勢，市府花再多錢美化市政，都不如市民真正的感受來得真切。

新竹市府近期在各大媒體及網路社群投廣告宣傳。（取自錢康明臉書粉專貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法