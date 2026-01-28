談中共介選影響 游盈隆：感覺嚴重、但政府證據不足

中選會主委被提名人游盈隆28日列席立法院內政、司法及法制委員會聯席會議，報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

立法院內政、司法及法制委員會今天（28日）聯席審查中選會人事同意案權案，民進黨立委吳思瑤質詢詢問，境外勢力在台的介選狀況是否嚴重；中選會主委被提名人游盈隆說，他作為嚴謹的政治學者，「感覺上很嚴重，事實上，政府沒有找到非常多的證據證明」。對於國民黨立委提案主張縮短民調禁制期至3天，他說，他可接受調整到7天，3天太短了。

行政院在去年12月29日將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

立法院內政委員會、司法及法制委員會今天聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。吳思瑤質詢詢問，在台灣，中共、境外勢力介選狀況嚴重嗎？游盈隆停頓數秒後回應，他作為嚴謹的政治學者，他要回答的是，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重」，因此應該審慎。

「證據在這裡！」吳思瑤指出，法務部公布中國介入選舉的手段，包括境外資金、網路賭盤、認知作戰、假訊息的操作等，2024年因「反滲透法」等被偵辦案件有117件、287人，這不是證據嗎？

她續指，國民黨主席選舉更是自家人跳出來批評，中國介選變本加厲，我們就是要禦敵從寬、料敵從嚴，韓國、印度、美國、加拿大都有介選情形，美國更有中國利用假駕照讓大量協助中國僑民投票，當世界各國面對中國介選都在防範時，台灣不應掩耳盜鈴。

游盈隆：3天民調禁制期太短 可接受7天

吳思瑤詢問，是否支持調整10天民調禁制期？游盈隆回應，「未嘗不可」，他可接受調整到7天。吳說，中國曾授意記者、退休教授捏造9次不實民調遭判刑，前立委張顯耀被控接受中國指示力促「郭柯配」遭起訴。66%民主國家有民調禁制期，就是希望人民在冷靜期間，不要受到任何可能被刻意操作的認知作戰影響投票行為。

吳思瑤說，現在禁制期10天，她當然認同可以調整禁制期，但3天就太離譜了。吳思瑤問游，對於國民黨立委翁曉玲、傅崐萁提案修法為3天是否太短？游則回應「太短了」。

