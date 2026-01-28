毛嘉慶駁斥性騷嗆告 四叉貓再爆疑似家暴、冒名罷團募款騙個資

網紅四叉貓。（資料照）

有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員毛嘉慶遭爆性騷擾同黨女黨工，毛嘉慶今（28）日上午受訪嚴厲駁斥，聲稱一定告到底。對此，網紅四叉貓表示，這份《台灣高等法院103年上易字第2197號刑事判決》裡面寫的住在台南身高184公分體重超過100公斤，因為家暴被判拘役30天的毛嘉慶，是不是同一個人呢？並在另一則貼文加碼爆料「我都還沒說毛嘉慶以前冒名罷團募款和騙個資這件事了，等我錄完通告回來再開直播講給大家聽！」

四叉貓在臉書PO出《台灣高等法院103年上易字第2197號刑事判決》，裁判案由為家暴傷害，被告為毛嘉慶，最後該名男子被判處拘役30日，四叉貓在貼文表示「我想請問一下，民眾黨籍中壢市議員候選人，台南人身高184公分，本來很胖後來變瘦的毛嘉慶，這份判決裡面寫的住在台南身高184公分體重超過100公斤，因為家暴被判拘役30天的毛嘉慶，是不是同一個人呢？」

四叉貓在另一則貼文宣稱「性騷仔+家暴仔的毛嘉慶嗆說要告我，因為我早上轉貼了毛嘉慶性騷民眾黨女黨工的新聞，（這樣也能告？？？）我說黑歷史那麼多的傢伙，想參加民眾黨中壢市議員初選就乖乖低調，跑來惹我是想要我每天挑一件黑歷史幫忙用大聲公放送嗎？我都還沒說毛嘉慶以前冒名罷團募款和騙個資這件事了，等我錄完通告回來再開直播講給大家聽！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

