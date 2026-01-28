為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    毛嘉慶駁斥性騷嗆告 四叉貓再爆疑似家暴、冒名罷團募款騙個資

    2026/01/28 14:00 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓。（資料照）

    有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員毛嘉慶遭爆性騷擾同黨女黨工，毛嘉慶今（28）日上午受訪嚴厲駁斥，聲稱一定告到底。對此，網紅四叉貓表示，這份《台灣高等法院103年上易字第2197號刑事判決》裡面寫的住在台南身高184公分體重超過100公斤，因為家暴被判拘役30天的毛嘉慶，是不是同一個人呢？並在另一則貼文加碼爆料「我都還沒說毛嘉慶以前冒名罷團募款和騙個資這件事了，等我錄完通告回來再開直播講給大家聽！」

    四叉貓在臉書PO出《台灣高等法院103年上易字第2197號刑事判決》，裁判案由為家暴傷害，被告為毛嘉慶，最後該名男子被判處拘役30日，四叉貓在貼文表示「我想請問一下，民眾黨籍中壢市議員候選人，台南人身高184公分，本來很胖後來變瘦的毛嘉慶，這份判決裡面寫的住在台南身高184公分體重超過100公斤，因為家暴被判拘役30天的毛嘉慶，是不是同一個人呢？」

    四叉貓在另一則貼文宣稱「性騷仔+家暴仔的毛嘉慶嗆說要告我，因為我早上轉貼了毛嘉慶性騷民眾黨女黨工的新聞，（這樣也能告？？？）我說黑歷史那麼多的傢伙，想參加民眾黨中壢市議員初選就乖乖低調，跑來惹我是想要我每天挑一件黑歷史幫忙用大聲公放送嗎？我都還沒說毛嘉慶以前冒名罷團募款和騙個資這件事了，等我錄完通告回來再開直播講給大家聽！」

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播