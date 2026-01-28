為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬太鞍堰塞湖洪災怪誰？花蓮議會國民黨團告發中央3部長涉廢弛職務

    2026/01/28 11:43 記者吳昇儒／台北報導
    花蓮縣議會國民黨團認為，依災害防治法規定，權責單位屬於中央，因此要告發內政部長等人廢弛職務釀成災害及過失致死等罪。（記者吳昇儒攝）

    花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，光復鄉長林清水近日被收押禁見。花蓮縣議會國民黨團認為，依災害防治法規定，權責單位屬於中央，應協助地方政府完成救災資料，研擬疏散計畫，輔導地方政府選定疏散路線及避難收容處，責任歸屬非常清楚，今天專程到台北地檢署告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季廢弛職務釀成災害及過失致死等罪。

    花蓮縣議員吳建志表示，依照災害防治法，權責單位都屬於中央。土石流大規模避難作業規定，由中央部會應協助地方政府完成救災資料，包含研擬疏散的避難計畫、路線、收容處所選定，責任歸屬相當清楚。

    吳建志說，造成那麼多條人命死亡，中央必須扛起責任來，希望能趕緊把堰塞湖問題解決，把災害降到最低。農業部的水保局、第九河川局所有的單位都是中央管轄，且馬太鞍溪9年來從未疏濬，誰失職？相當明顯。冀望透過告發，嚴從查辦，給受難者家屬一個交代。

    國民黨團指出，將依涉犯廢弛職務釀成災害及過失致死等罪，告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季。

    國民黨團指稱，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計劃，但中央政府卻遲至114年10月18日才完成疏散計畫，災前完全沒有任何8600人的疏散計劃。而撤離人數一天之內從690人爆增到8600人，地方政府無所適從。

    此外，農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失黃金避難時間。而馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤風險，經濟部視而不見未補強，於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

    光復鄉重災誰負責？國民黨議員護駕徐榛蔚 赴北檢告中央

    花蓮藍營控延誤堰塞湖警報 陳駿季：不容無視事實、搬弄是非

