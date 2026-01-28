為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林金結將提案徵召李四川選新北 劉和然重申3大目標

    2026/01/28 11:23 記者賴筱桐／新北報導
    針對國民黨新北市長人選協調事宜，新北市副市長劉和然重申3大目標。（記者賴筱桐攝）

    針對國民黨新北市長人選協調事宜，新北市副市長劉和然重申3大目標。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長人選本週將召開協調會，邀請有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川出席，國民黨中常委、新北市議員林金結將在今天中常會提案，授權國民黨主席鄭麗文徵召李四川參選。對此，劉和然表示，地方黨部已訂出期程，不要打亂自己的節奏，他也重申勝選、機制公平、團結的3大目標。

    對於林金結將提案徵召李四川參選新北市長，劉和然今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，每個議員本來就有表達意見和想法的權利，針對2026年這場選舉，如果黨沒有節奏，可能真的要很擔心，但現在很清楚，地方黨部已經訂出期程和時間表，進行相關聯繫，他尊重黨的立場跟機制，每個縣市狀況不同，不要因為對手的節奏或別人的想法，把自己既定的節奏打亂。

    劉和然重申，新北市長選舉回到3個目標，第1，年底勝選；第2，過程機制公平；第3，不管有多少人參與，最後一定團結努力，往目標邁進。既然進入遊戲規則，就要尊重黨的節奏，至於地方黨部怎麼安排、聯繫，他已授權新北市工商策進會總幹事謝政達協助對口、接洽。

    他說，地方黨部安排妥當後，就看第一次見面結果，包括宜蘭、新竹經過協調後，都有後續發展，新北市到底會有什麼樣的發展，他不預設任何立場，目前尚未接獲市黨部邀約。

    協調會是否邀請新北市長侯友宜參與？劉和然回應，尊重黨的機制，因為新北市有代表性的前輩非常多，協調機制採公開或不公開，各縣市作法不太一樣，如果黨中央有共同的機制，但是又能因地制宜，符合當地特性來做，按照自己的節奏順順的走，就能在預定時間點做出決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播