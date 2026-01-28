國共兩岸交流論壇2/2北京登場 蕭旭岑：遺憾有學者被打壓取消同行

中國國民黨宣布2月2日至4日與中共在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，副主席蕭旭岑（左）、國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）28日召開記者會說明。（記者張嘉明攝）

國民黨將於2月2日至4日在北京與中國共產黨舉辦「國共論壇」的轉型版「兩岸交流合作前瞻論壇」，改由雙方智庫交流，雙方今（28）日上午同步對外宣布此事，國民黨方面由副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源召開記者會說明。蕭旭岑指出，此事昨經新聞曝光後，有某大學系主任與部分學者遭到相關單位關切與打壓，因而取消隨行，國民黨感到相當遺憾，呼籲民進黨高抬貴手，讓台灣的專家學者可以與對岸交流，不要用政治意識型態干預兩岸交流活動。

據了解，這次國共交流活動，相關採訪活動將限定台灣在北京的駐地媒體記者，因此國民黨這次訪問團將不帶媒體隨行，但蕭旭岑強調，媒體採訪沒有任何問題，就像過去幾次國民黨到對岸交流，所有媒體報導與採訪都是公開透明，至於媒體的安排方式要尊重對岸，就像中生團來台灣也是尊重我方安排一樣。

蕭旭岑並強調，雙方互動交流都是基於互信，國民黨到對岸都會與對岸重要人士互動，但作為客人，客隨主便，尊重對岸相關安排；至於國民黨主席鄭麗文的訪中行程，目前並沒有確切訊息。

李鴻源指出，這次論壇定位在國計民生議題上面，在接任國民黨智庫副董事長之前，他因為專業就已經與中國相關學術工程領域有交流，過去馬政府時代兩岸在防災的交流上就非常好，希望能在此基礎上兩岸共同面對氣候變遷與天災，同時能源是台灣必須解決的問題，這次將拜訪北京清華大學，而且對岸在很多方面的研究超過台灣很多，不過台灣也有強項，大家一起努力解決問題。

李鴻源表示，花蓮堰塞湖剛出現時，很多人說中國有成功處理堰塞湖的經驗，但每個堰塞湖狀況不一樣，國民黨智庫將與對岸相關單位討論，同時透過良性交流讓很多台灣產業可以受益，希望一些台灣非關國安技術可以與對岸交流，創造雙贏，兩岸和平相處，繼續保持國去國民黨執政時代一樣的良好互動。

蕭旭岑指出，這次共有40餘位專家學者將一起前往北京，將聚焦在3大主題，觀光旅遊、產業交流合作以及環境永續發展，包括氣候變遷、防災、能源、AI、台灣產業發展出路以及觀光旅遊產業交流，過去兩岸在「九二共識」、反對台獨的政治基礎上推動合作，簽署包括ECFA在內的23項協議，至今民進黨政府仍照單全收，就證明兩岸大交流、合作、和平發展符合雙方共同利益，但民進黨執政後造成兩岸交流中斷，許多產業團體向國民黨反應，希望幫忙找出路，恢復兩岸交流，國民黨絕對會站在台灣百姓這一邊，讓兩岸迅速恢復交流，而且多項民調顯示超過8成以上的民意都希望兩岸維持溝通管道，因此這次的交流活動是一個開始，希望未來有更多交流。

據悉，對岸原本希望以「國共論壇」的形式辦理，但鄭麗文一直對「國共論壇」名稱有意見，並認為過去的「大拜拜」論壇沒有意義，希望以智庫參訪交流團的形式辦理，經多次溝通後，對岸已經接受國民黨意見。

蕭旭岑表示，有關名稱問題外界一直有誤解，從2005年國共兩黨智庫平台建立以來，就被俗稱所謂「國共論壇」，但從最初的兩岸經貿論壇再到最近一次的兩岸發展和平論壇，其實都是智庫交流的型式。

此外，蕭旭岑指出，國民黨昨天已經提告自由時報，撰稿記者日前先說國民黨阻擋軍構不力，所以「國共論壇」遲未確定，後來又說國民黨阻擋軍購有力，下週要辦「國共論壇」，相關內容都是編故事，事實上國共已經磋商幾個月，雙方關心討論的議題，絕對沒有政治性的議題，他並譴責國安人士躲在媒體後面，編造故事、認知作戰，希望賴政府與民進黨高抬貴手，讓台灣民眾關心的議題能真正藉由兩岸交流，讓台灣獲得更多的協助與回饋。

他並強調，國安人士透過特定媒體編故事，說國民黨為了辦論壇才擋軍購，但國民黨推動兩岸交流還需要「門票」嗎？國共兩黨有共同的政治基礎，從過去歷任黨主席連戰、朱立倫、吳伯雄、馬英九、洪秀柱前往中國大陸交流，那一次是用軍購做「門票」？躲在媒體背後的國安人士編故事，操作不當，已經變成笑話，賴清德總統應該約束一下「爪牙」，不要再破壞兩岸交流，民進黨阻擋就是因為害怕國民黨成功協助兩岸交流，幫台灣人爭取利益，才會發明那些荒腔走板的故事，他並強調，軍購要嚴審，與兩岸交流根本是兩回事。

