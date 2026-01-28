霍諾德壯舉引台北與台灣101之爭 陳水扁：都對、沒更名必要

前總統陳水扁。（資料照）

日前美國徒手攀岩高手艾力克斯·霍諾德成功完成徒手無繩索攀登到「台北101」大樓頂端，引發行政院長卓榮泰在臉書發文寫到「台灣101」被政治解讀，台北市長蔣萬安反問說「我是台灣市的市長嗎？」對此，當年催生這棟摩天大樓的前台北市長陳水扁說，卓、蔣兩人說的都對、沒有說錯。

前總統陳水扁指出，其實「台北101」也好；「台灣101」也罷，說的都是阿扁在台北市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方、沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。

「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓榮泰院長也沒有說要改名。台灣駐美國代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO），蔣市長也不會戲稱他是「台北國的總統」吧！？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來的超高建築「台北101」？

陳水扁說，他曾在《台北101的前世今生》《2025.1.8鏡週刊刊出）一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024.12.23在立法院答覆立委郭國文建議改名的質詢。事後賈於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，也是Taiwan全民的101。

她在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。陳水扁表示，台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣！「看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

