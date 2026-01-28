若任中選會主委 游盈隆：將辭台灣民意基金會董座、董事

中選會主委被提名人游盈隆28日列席立法院內政、司法及法制委員會聯席會議，報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中選會人事同意權案，中選會主委被提名人游盈隆表示，如果立院通過中選會主委的人事同意權，他將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，採取比法律更嚴格的標準做自我要求。

立法院內政委員會今天審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢詢問，游盈隆平常評論非常多的政治時事，也在民意調查基金會當中任有職務，若有幸出任中選會主委，如何確保身份之間的分際？

游盈隆表示，他已經有了相當的覺悟，擔任中選會主委有一定程度的犧牲，他可能失去公開評論台灣政治的自由。作為一個政治學、關心台灣的知識分子，那樣的犧牲是重大的，但是為了更高的目的、為了更重大的目標，他覺得必須做這樣的割捨，魚與熊掌不可兼得。

牛煦庭追問，是否代表不會再發表評論，以及辭去基金會職務。游盈隆強調，如果立法院通過中選會主委的人事同意權，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事。」他採取比法律更嚴格的標準。

