    政治

    會期剩3天！總預算卡關 卓榮泰喊話藍白：年前坐下來對話

    2026/01/28 11:23 記者黃宜靜／台北報導
    卓榮泰今出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」論壇，接受媒體聯訪時表示，立法院本會期只剩下3天、總預算案已被延宕長達153天，「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？」（記者羅沛德攝）

    立法院這個會期邁入最後倒數，藍白持續封殺今年度中央政府總預算等，至今尚未付委；對此，行政院長卓榮泰今喊話，立法院本會期只剩下3天、總預算案已被延宕長達153天，因此呼籲大家可以坐下來好好地對話，理性的對話，才能解決問題。

    卓榮泰說，「人民已經非常不耐煩、政府也非常焦慮。」因為預算的延宕不只影響單一項目，而是影響到國家年度的施政方向與進度。若預算無法順利執行，許多新增的計畫與經費都面臨卡關，甚至影響到後續招標、發包作業。

    卓榮泰指出，政府在這個月已想盡各種方法，透過各種機會，想尋求在野黨對話、溝通、協商，但是完全不得其門而路。他直言，這3天應該不會有實質的進展，但他希望過年前，可以大家可以坐下來好好地對話。對話是很重要的，理性地坐下來對話，才能解決問題。經過對話後，給予彼此一點時間，過年後重新回到國會、重新開始審議預算，讓國家重新站上順利發展的角度，人民才會得到應該要的照顧。

