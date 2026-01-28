國防特別預算條例遭卡關 范雲盤點藍白「最後院會可能強過清單」

民進黨立委范雲。（資料照）

行政院提出8年期上限1.25兆元的國防特別預算條例，在野黨昨聯手第十度封殺，拒絕排入議程。對此，民進黨立委范雲呼籲，國會當然可以合理監審，但韓國的關稅剛因國會拖延、不批准，被美國宣布從15％調升到25％。台灣在此敏感時刻，國會宜謹慎以對、快速支持！

范雲今日於社群平台發文並附圖，「國會預報：帶大家盤點，藍白有可能在本會期最後一次院會強過的法案。」

范雲接著說，包括不當黨產處理條例，護航救國團、婦聯會；將私吞好不容易被判定要歸國有的四百億黨產。立法院組織法，將貪污助理費合法化；國會助理薪水未來將合法地變成立委私房錢。衛星廣播電視法，讓已在2020年下架的中天復臺。（因換照不通過正在打行政訴訟的電視台，可繼續營運）而媒體定期的換照申請以准予換照為原則，大大削弱NCC監督力道。

離島建設條例，川普在貿易談判中最在意「洗產地」問題，現在藍白卻要修法將台灣離島變成中國洗產地的中繼站。不在籍投票，貿然實施恐難確保選舉人的投票秘密，以及，境外敵對勢力也可能藉此干預選舉或賄選，危及民主政治最核心的選舉公平性。

總預算選擇性抽出部分項目動支，近3000億的總預算新興計畫，選擇性動用718億元，丟包剩下2000多億元。還有未達成共識的選罷法多項條文修正，以及，請相關部會對15％關稅進行影響評估的專案報告。

范雲直指，「我必須提醒，國會當然可以合理監審，但，韓國的關稅剛因國會拖延、不批准，被美國宣布從15％調升到25％。台灣在此敏感時刻，國會宜謹慎以對、快速支持！」

依法，這個會期是預算會期，審議與通過國家預算案是立委們最重要的職責。然而，這會期立法院的表現，不僅不及格，還違法亂紀為自肥！

范雲最後說，附圖是待會韓國瑜主持的協商通知，協商內容從最初3項，早上新增到了6項。但，可想而知，又會是一場沒有實質討論的過水協商。拜託大家持續關注立法院、協助分享！

