激戰！彰化花壇鄉長選戰煙硝味濃 綠藍黨內先廝殺

民進黨葉繼元（右）連日在花壇鄉街口拜票，積極投入鄉長選戰。（葉繼元提供）

激戰！彰化縣花壇鄉長顧勝敏即將兩屆任滿轉戰縣議員，下屆鄉長一職綠、藍各有2人積極備戰，其中民進黨鄉民代表許澤鈿與上屆參選鄉長失利的葉繼元都投入參選，將於1月30日進行民調，由民調最高者出征；藍營檯面上有現任花壇鄉民代表會主席沈文盛與鄉代翁啟祐投入選戰，一般預料將先進行協調，若協調不成再進行民調決勝負。

由於民進黨縣黨部1月30日黨內民調在即，許澤鈿與葉繼元連日來動員積極走訪各村向鄉親拜票，或站在重要路口向往來的鄉親揮手致意全力衝刺。葉繼元本屆鄉長選舉臨危受命代表綠營參選，他雖非花壇在地人，但長期經營花壇，挾著此屆參選的知名度，實力堅強；現任鄉代許澤鈿連任3屆鄉代，同樣具有堅強的民意基礎，他喊出在地愛奮發、在地人愛爭氣、在地好子弟等口號，並喊出轉型花壇接軌台中，和諧共創地方繁榮，改變花壇新選「澤」。

請繼續往下閱讀...

另國民黨籍鄉代會主席沈文盛獲顧家支持，平日即勤跑基層，其本身還是花壇急難救助會常務理事，熱心做善事，日前急難救助會就席開33桌宴請400多名需要幫助的鄉親，救助會並發送每戶1200元紅包與白米、麵條等生活物資，讓鄉親吃在口裡、暖在心裡。

藍營的翁啟祐則是連任3屆花壇鄉代及多屆國民黨全國黨代表，還擔任過社區、社團、宮廟重要幹部，專業問政積極爭取建設與福利。連日來挨家挨戶向鄉親拜年，他表示年輕人參與公共事務參政不容易，他沒有強大的背景，只有一顆熱誠服務的心，若有機會為鄉親服務，備感榮幸。

民進黨許澤鈿（右1）連日在花壇鄉街口拜票，積極投入鄉長選戰。（許澤鈿提供）

國民黨沈文盛熱心地方善事，下屆花壇鄉長選戰浮上檯面。（記者湯世名攝）

國民黨翁啟祐（右）連日向花壇鄉親拜票，積極投入鄉長選戰。（翁啟祐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法