藍新北市長人選本週協調 侯友宜：按既定節奏往前走

國民黨新北市長人選本週將進行協調，市長侯友宜表示，會按照既定的節奏往前走。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長人選尚未出爐，市黨部規劃本週邀請爭取提名的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面協調，但據了解，目前雙方都尚未接獲通知。新北市長侯友宜今天表示，會按照既定節奏往前邁進，希望贏得市民的認同跟肯定。

國民黨中常委、新北市議員林金結昨表示，黨中央今天將召開中常會，會提案授權國民黨主席鄭麗文徵召李四川，盡快展開選舉行程。

侯友宜今天在市政會議後，媒體關切新北市長人選協調事宜，侯說，這部分會按照既定的節奏，清楚的往前邁進，請大家放心。

被問到是否出席協調會並提供建議？侯友宜表示，時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓市民得到更多的照顧，才是主要目標。

媒體追問，除了團結跟整合之外，國民黨在下屆市長選舉勝選的關鍵因素為何？侯友宜回應，最重要的是要贏得人民的肯定，新北市這幾年的施政一切以人民為主，提出來的政策不分任何黨派，大家都要認同、人民能夠支持才是最重要的關鍵。

