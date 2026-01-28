藍白10度封殺國防特別條例 林月琴怒轟：應改名國民「擋」、民眾「擋」

國民黨、民眾黨立委昨聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（資料照）

行政院會去年11月27日通過預算規模8年、1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，迄今在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。對此，民進黨立委林月琴怒斥，「擋擋擋，國民黨和民眾黨名字應該要改成國民『擋』、民眾『擋』」。

林月琴昨於社群平台發文提及，昨天是本會期的最後1次程序委員會，沒有意外的，總預算和國防預算以及民進黨所提的所有國安法案，全部都被擋在門外。

林月琴嘆說，「而昨天有2則新聞，足以證明藍白兩黨真的是害台灣！」首先，有報導指出，中共原先對國民黨非常不滿，並且下令要國民黨全面阻擋國防條例付委，才願意和國民黨舉辦國共論壇，在昨天的程序委員會結束後，就馬上看到，國共論壇下週要舉行的新聞。

「誰在配合誰辦事？一目瞭然」再來，美國總統川普昨公開說，因為韓國國會遲遲未通過早已談妥的美韓貿易協定，美方直接將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅，從15％拉高到25％。

也意味著，如果藍白以後在立法院聯手阻擋台美關稅協議的審查、甚至否決，台灣可能會面臨到一樣的情形。這次的談判普遍受到業界的肯定，不但多項關稅與日、韓等主要競爭國家相同，甚至是全世界第一個232條款的國家，確保我國產業競爭可以不落人後。

林月琴最後說，「國民『擋』、民眾『擋』，拜託你們不要一直擋，讓好不容易爭取來的談判結果，一下子付諸東流，讓產業面臨更大的危機」。

