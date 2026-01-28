中配徐春鶯延押禁見2個月 吳靜怡：民眾黨異常安靜是在害怕什麼？

前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯。（資料照）

前年一度傳出將被民眾黨納入不分區立委名單、引發議論的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉嫌在2024年總統大選、2022年直轄市長期間，涉受中國資助、指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。新北地檢署11月27日將徐女聲押禁見獲准，由於羈押期限將屆滿，檢方日前向法院聲請延長羈押禁見2個月獲准。對此，媒體人吳靜怡表示，不是最會喊司法不公？民眾黨幹部徐春鶯涉反滲透法被延押，柯文哲、黃國昌怎麼不喊清清白白、衝新北檢？

吳靜怡在臉書PO文表示，新北地檢署依法向法院聲請，並獲准延長羈押禁見徐春鶯2個月，整個民眾黨卻異常安靜，是在害怕什麼？「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」柯文哲在總統競選期間傳訊息給黃珊珊，「她」指的應該就是徐春鶯，而柯文哲至今並沒有說明陸配計畫到底是怎麼樣的計畫？跟徐春鶯滲透組織相關的行為有沒有關係？徐春鶯反滲透法案涉及至柯文哲、黃珊珊，全案時間縱深從2022年地方選舉到2024年總統大選，從站台、宣傳到金流、地下匯兌與詐貸，整起案件的嚴重性，早已超出一般政治攻防，徐春鶯是不是民眾黨紅色滲透的切入口？

吳靜怡指出，這次是一個標準的國安與反滲透案件，法院同意延押，代表檢方提出的理由，已經說服法官，案件仍在擴大、證據仍在整理、上游與共犯關係尚未釐清，存在高度串證與滅證風險，更關鍵的是，徐春鶯案所牽涉的，並不只是個人行為，而是是否存在受中國指示或資助，實際介入台灣選舉政治的問題。

吳靜怡續指，從中天記者林宸佑的案子就不難明白，被吸收的軍人多數有財務問題，而林宸佑居中涉及處理金流分配；徐春鶯涉及地下匯兌、詐貸也是涉嫌利用人頭將中方資金透過非正式金流方式進入台灣，而金流的後端是否運用在政治活動或是間諜行動，羈押禁見延長恐怕涉及共犯或上游尚未到案。

吳靜怡直言，白色是最容易髒的顏色，只是沒想到，據報導，徐春鶯從國民黨轉到民眾黨之後就開始執行其滲透工作而被跟監，到底是民眾黨內部有問題，還是民眾黨特別好被滲透？黃國昌是黨主席，至今徐春鶯並沒有做任何黨紀處分，背後到底是誰罩著她！原來在民眾黨講柯文哲假老二民調要被開除黨籍，涉嫌反滲透法是黨的紅色勛章！

