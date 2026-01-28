為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德示警台美關稅 張啓楷稱綠營「亂類比」遭粉專開嗆

    2026/01/28 10:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委張啓楷。（資料照）

    由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普揚言要提高關稅，賴清德總統在昨晚播出的電視專訪表示，「我們不希望有變數」，希望國會不要變卦，如果再遲遲不通過，美國可能又會提高到25％、甚至更高。不過，民眾黨團副總召張啓楷則稱，綠營拿川普要調高韓的關稅，要求在野黨一定要儘速通過台美關稅協議，根本就是亂類比。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」怒嗆，「張啓楷你有種就擋看看啦」。

    粉專「Mr.柯學先生」今於臉書發文並附上圖卡，圖卡顯示「天兵張啓楷痛批，民進黨竟然拿川普要調高韓國關稅，要求在野黨一定要盡速通過台美關稅協議，根本就是亂類比，現在還沒審，就說一定要過？立法院要當橡皮圖章？」

    國民黨、民眾黨日前定調，共推民眾黨立委張啓楷參加年底的嘉義市長選舉。「Mr.柯學先生」怒批，「張啓楷你有種就擋看看啦！拜託你擋，第一個出來臭幹你的絕對是嘉義的中小企業，我看你還選個鳥毛？」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「白爛立委」、「政黨票亂投的結果」、「反正他又選不上，擋你又如何」。

