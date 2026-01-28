批黃國昌對國防預算一無所知 于北辰：張冠李戴、滑天下之大稽

民眾黨團總召黃國昌（見圖）26日公布民眾黨版國防特別條例，引起外界質疑。退役少將、桃園市議員于北辰在政論節目批評黃國昌對國防預算一無所知，直言國民黨千萬不能把民眾黨版本拿來用。（資料照）

民眾黨團總召黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，引起外界質疑。退役少將、桃園市議員于北辰在政論節目批評黃國昌對國防預算一無所知，直言國民黨千萬不能把民眾黨版本拿來用，他也說明國防預算分為三大部分，分別是人員維持費、作業維持費、軍事投資，且先有特別條例且訂出期程之後，每一年的軍事投資才有東西可以編，黃國昌卻將整個特別條例變成每一年的軍事投資，質疑黃國昌張冠李戴、亂講。

黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣4000億元，且僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，相關內容引發外界質疑，國防部昨為此特別召開記者會，戰規司司長黃文啓中將花了大篇幅講解軍購流程，並暗指民眾黨版國防特別條例草案的倉促、荒謬且不專業性。

于北辰27日在民視政論節目中表示，黃國昌提出的軍購條例，國民黨千萬不能用，他直言民眾黨版本的軍購條例凸顯黃對於國防預算一無所知。

于北辰說明，國防預算分為三大部分，分別是人員維持費、作業維持費、軍事投資，黃國昌卻將整個特別條例變成每一年的軍事投資，讓他直呼簡直就是張冠李戴、亂講。

于北辰質疑，軍事投資是軍事投資，特別條例是特別條例，先有特別條例且訂出期程之後，每一年的軍事投資才有東西可以編，身為母法的特別條例沒通過，每年的軍事投資要投什麼？

于北辰指出，這些都是很基本的，並沒有多深奧，就是國防預算審查編列的基本功，他也直呼「不要說我懂，國軍中校以上都懂」。他也提到，雖然黃國昌沒有在國軍待過，好歹也找人詢問一下，並稱國民黨立委陳永康看到一定笑出來，黃真的是「滑天下之大稽」，這不但要笑，還要憋住笑。

于北辰也提到，黃國昌硬要湊9、10張的篇幅，想打臉行政院的3張，但于北辰強調，行政院的特別條例，不是只有3張，在每一個條例後面，都有一疊論證，「你要去看、都可以給你看，它不可能憑空掰出來」。

