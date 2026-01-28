藍白封殺國防特別條例 葉耀元：將台灣推向「跪下去的和平」

國民黨、民眾黨立委昨聯手在程序委員會挾人數優勢，第10度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」排入週五的立法院會報告事項議程。（資料照）

立法院本會期將在週五結束，今年度中央政府總預算、國防特別條例仍持續遭藍白立委封殺，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，韓國雖然也有朝野惡鬥，卻跟台灣的藍白擋綠不一樣，相較於韓國沒有任何一個政黨要把南韓送給北韓，國民黨及民眾黨卻是不顧台灣獨立的主權，將台灣推向「跪下去的和平」，甚至連得罪美國政府也不在意。

葉耀元在臉書發文指出，韓國的朝野惡鬥，跟台灣的藍白擋綠有點不一樣。韓國執政跟在野陣營基本上都認同獨立的韓國主權，對於北韓一邊強調要交流，一邊強調要對抗，不過沒有任何一個政黨要把南韓送給北韓。

葉耀元表示，台灣的執政跟在野陣營對於主權的認同有極大的歧異。民進黨認為維繫一個獨立的民主國家，是對台灣至關重要的事情，目前的國際條件無法去討論台灣的國號「應該是什麼」，所以只能採取最大公約數的「中華民國台灣」。

葉耀元批評，國民黨一方面打著中華民國派，但一方面又一直跟中國靠攏，試圖把台灣當作他們跟中國談判的籌碼。這基本上完全不顧台灣獨立的主權，用「害怕戰爭」為號召，將台灣推向「跪下去的和平」這種喪權辱國的危險深淵。

葉耀元指出，國民黨的支持者跟政治人物一定不同意他的看法。那請問自以為是中華民國憲法守護者的國民黨，為什麼不回去喊「中華民國統一中國」或是「反共復國」呢？你們抱著中國共產黨的大腿，跟民眾黨一起癱瘓民進黨的執政，這種「連討論都不討論」的立法獨裁，才是台灣的災難。

葉耀元提到，至於民眾黨，他們大致上就是用話術吸引討厭藍綠的民眾，然後講一堆似是而非、但也沒有實質作為的國民黨附庸組織。他們不僅僅沒有什麼國家主權的概念，甚至是連得罪美國政府也不在意的無知政黨。反正他們只剩兩年了。

葉耀元在文末感嘆，「這樣比較一下，就知道我們的問題比韓國更嚴重更絕望了吧，唉…」。

