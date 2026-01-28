為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美韓關稅反漲是警訊 何欣純喊話江啟臣：別「嚴審」變「延審」

    2026/01/28 08:40 記者陳建志／台中報導
    民進黨立委何欣純今天喊話立法院副院長江啟臣、藍白政黨，要以經濟民生為念，別讓好不容易談妥的台美15%關稅、不疊加，如南韓出現變數。（立委何欣純提供）

    美、韓原本談好的15%關稅，卻因「國會卡關」不給過，美國總統川普宣布將關稅調升到25%，因台美關稅協議未來將到立法院審查，民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純今天點名爭取代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣，強調好我國不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，希望不要把「嚴審」變「延審、歹戲拖棚」，甚至讓台美關稅出現變數、被調高，更喊話藍白以經濟民生為念。

    何欣純今天在臉書表示，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，對台灣中小企業、或傳統基礎產業來說，關稅能夠談到15%，跟日、韓對手站在相同起跑點，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會等都公開表示支持。

    她說，好消息一傳回台灣，江啟臣第一時間跳出來帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，這當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

    何欣純表示，中央政府總預算、強化國防韌性特別條例，已經連續10度被在野藍白封殺，連交付審查討論都不行。全國民眾、中小企業主、跟廣大勞工朋友都擔心，江副院長口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

    何欣純指出，就連全國商總理事長許舒博都表示，別擋15%關稅，否則民意會大反撲；強調「經濟產業沒有顏色、也不需要顏色」，呼籲立法院在野藍白政黨，能夠以經濟民生為念，不分黨派支持台美好不容易談妥的15%關稅、不疊加的成果，一起為台灣拚經濟。

