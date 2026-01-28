白營國防特別條例窒礙難行 詹凌瑀轟黃國昌：為政治聲量拿國家安全開玩笑

黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，引起外界質疑，詹凌瑀也批評黃國昌，為了自己的政治聲量，提出這種窒礙難行的條例，真的太離譜了。（資料照）

民眾黨團總召黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，引起外界質疑，媒體人詹凌瑀發文質疑，黃國昌的版本硬要設定一個「裝備採購預算上限」，但軍購不是去超市買菜，買回來就沒事了，國防部也講得很清楚，若照這個強硬的「上限」去執行，要嘛是為了買滿裝備而犧牲訓練和維修資源，要嘛就是為了保留後勤預算，被迫削減購買數量。這算什麼國防專業？詹凌瑀也批評黃國昌，為了自己的政治聲量，提出這種窒礙難行的條例，真的太離譜了。

黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣4000億元，且僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，相關內容引發外界質疑，國防部昨為此特別召開記者會，戰規司司長黃文啓中將花了大篇幅講解軍購流程，並暗指民眾黨版國防特別條例草案的倉促、荒謬且不專業性。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀在臉書以「黃國昌到底是在監督國政，還是在扯國防後腿？」為題發文指出，看到國防部這麼多將領一字排開召開臨時記者會，就知道事態有多嚴重。國防部之所以這麼急，就是因為黃國昌提出的「軍購特別條例」版本，完全是不懂裝懂的外行領導內行。

詹凌瑀質疑，黃國昌的版本居然硬要設定一個「裝備採購預算上限」。只要稍微有點軍事常識的人都知道，軍購不是去超市買菜，買回來就沒事了。買了先進武器，難道不需要蓋庫房存放？難道不需要編預算讓官兵受訓？

詹凌瑀表示，國防部已經講得很清楚，如果照黃國昌這個強硬的「上限」去執行，結果只有兩個：要嘛是為了買滿裝備而犧牲訓練和維修資源，導致武器買來卻無法形成戰力；要嘛就是為了保留後勤預算，被迫削減購買數量。這算什麼國防專業？

詹凌瑀強調，更可怕的是，軍購有時效性。如果因為這些政治操作導致第一版發價書（LOA）沒簽成，整個軍購案號就可能被撤銷。到時候所有程序要全部重來，從提出需求到美方審查再走一遍，中間浪費的時間成本，台灣承擔得起嗎？

詹凌瑀砲轟，為了自己的政治聲量，提出這種窒礙難行的條例，甚至可能讓好不容易談成的軍購案歸零。黃國昌，你這種拿國家安全開玩笑的做法，真的太離譜了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法