    SARS奪81命「台灣人不能忘」 石明謹：WHO因政治因素沒通報台灣

    2026/01/28 07:59 即時新聞／綜合報導
    美國上週退出世界衛生組織（WHO），指責WHO於2019年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警，WHO卻稱，台灣並未向WHO預警，只有索取資訊。外交部對此怒斥「並非事實」。（法新社）

    美國上週退出世界衛生組織（WHO），指責WHO於2019年忽視台灣發出的新冠肺炎早期示警，WHO卻稱，台灣並未向WHO預警，只有索取資訊。外交部對此怒斥「並非事實」。球評石明謹發文指出，2002年中國發生SARS疫情，WHO卻因政治因素沒通報台灣，隔年台灣申請加入WHO，中國代表沙祖康在面對記者提問時卻稱「早就給拒絕了！誰理你們！」對此石明謹強調「這件事情，不能忘，台灣人不能忘」。

    石明謹在臉書發文指出，川普宣布美國退出WHO（世界衛生組織），並怒斥WHO長年假裝台灣不存在。石明謹直言，「現在的年輕人可能不知道這件事，但是我在這裡讓大家重新回憶一下。這件事情，不能忘，台灣人不能忘」。

    石明謹說明，2002年，中國發生SARS疫情，WHO因為政治因素（中國是台灣的一部分），所以沒有通報台灣疫情（因為要交給中國來通報），也沒有給予醫療指引，導致台灣在沒有充足的準備之下，有81人因此死亡。

    石明謹指出，隔年的WHO大會，台灣申請加入WHO，中國代表沙祖康面對記者的提問：「你們有聽到台灣兩千萬人民的需要嗎？」對此沙祖康說出那段經典的回答：「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們！」

