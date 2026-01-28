民眾黨中市北屯區議員登記今截止 預料2人會登記、1人考量中

陳清龍表示，北屯若有多人參選，先協調不成再民調。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨台中市黨部從22日起開始受理第8選區（北屯區）議員參選人登記申請，直到昨天為止，都無人登記，今天（28）日是最後一天，有意參選的前中市政府研考會主委的吳皇昇及議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊都表示今天會前往登記，另一位中央委員許瑞宏則表示，是否登記還在考量中；民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，若截止登記後出現多人登記，黨部會先協調，協調不成再採民調決定。

民眾黨在北屯區市議員的提名作業，從22日至28日，一直傳出有3人參選，分別是邱于珊、吳皇昇與許瑞宏。

邱于珊則已發出通知，今天上午就會前往登記，吳皇昇表示，今天一定會去登記，但時間會再公開，但規劃一人前往登記，相較之下，另一位有意參選許瑞宏則相對低調，他表示，還在思考要不要登記，因為自己是中央委員，必須為黨做整體的考量。

已可看出民眾黨在北屯區至少有2人會參選，陳清龍則表示，若是多人登記，依照民眾黨的選舉辦法，會先用協調，若不成功就用民調產生人選。

民眾黨台中市目前已提名大里霧峰的現任市議員的江和樹，豐原區市議員陳清龍的妻子連小華、太平區的許書豪及西屯區的咪咪劉芩妤。

