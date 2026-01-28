批藍白扯台灣後腿 李忠憲：已非政治競爭而是「國家自殘」

國民黨、民眾黨立委昨聯手在程序委員會挾人數優勢，第10度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」排入週五的立法院會報告事項議程。（資料照）

立法院本會期將在週五結束，總預算案、國防特別條例昨再度被藍白立委封殺，成大教授李忠憲批評，如果藍白只是「扯民進黨後腿」，是合理的監督，讓政策更透明，但目前藍白卻是「扯台灣後腿」，是破壞性政治，為了反對而反對，不管後果，讓政策卡死、癱瘓，造成國際誤判、盟友困惑，他直言台灣目前已經不是「政治競爭」，而是「國家自殘」，兩者的差別，在於是否還把國家當成共同體。

李忠憲在臉書發文指出，藍白目前的狀況是扯民進黨後腿，還是扯台灣後腿？前者可以接受，但後者完全不行！這個問題其實不管你是什麼政治立場，只要是在台灣這塊土地上的公民，應該都有如此的共識。

李忠憲表示，不管是政府、國防預算、以及對美國15%的關稅，藍白是扯民進黨還是台灣的後腿，有簡單的判斷標準。「扯民進黨後腿」是合理的監督，讓政策更透明，逼政府補足程序和說明，迫使行政部門修正錯誤。結果是，制度更穩定、治理更好、國家承受力更強。

至於「扯台灣後腿」是破壞性政治，為了反對而反對，不管後果，讓政策卡死、癱瘓，造成國際誤判、盟友困惑，結果是，國家能力下降，但反對黨沒有提出可行替代方案。

李忠憲直言，是否「提出合理的替代方案」？這是一個非常具體判斷的標準，這也是黃國昌在立委卸任前要提出民眾黨國防預算版本的原因，可惜從法理、邏輯、具體內容，到文字，一塌糊塗，慘不忍睹。

李忠憲強調，有合適的替代方案才是監督，「這個預算不合理，因為A、B、C」、「我們主張改成X方案，成本、風險、效益如下」，願意進入專業辯論、接受修正。沒替代方案等於扯後腿，只有一句「我們反對」，不進入委員會討論，用模糊口號（民生、正義、監督）遮掩內容空洞，被問到細節就轉移話題，黑箱在最後一刻才提出無人知曉的版本，瞬間二、三讀通過。這些行為本質上是破壞，不是監督。

李忠憲提到，另外是否「選擇性失明」？問一個簡單問題就好：同樣的標準，換人執政還成立嗎？在野時痛罵的行為，自己掌權時就變成「必要之惡」；對外國勢力介入只罵一邊，另一邊就裝沒看到；標準可任意切換，表示目的不是制度，而是權力。

李忠憲在文末直言，台灣目前已經不是「政治競爭」，而是「國家自殘」，扯台灣後腿傷害的我們所有人。監督是承擔，破壞是逃避；兩者的差別，在於是否還把國家當成共同體。

