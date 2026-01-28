有裝備沒後勤、購買數量全寫死 張育萌盤點黃國昌軍購條例荒謬之處

張育萌批評，黃國昌去了美國一趟就亂提案，完全是「已知用火」、自以為自己發現新大陸。（資料照）

民眾黨團總召黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，引起各界熱議。國防部27日一早召開臨時記者會講解軍購流程，強調民眾黨版僅列入五項軍購主裝備，卻刪除國內配合工程與後勤設施，恐令裝備無法實質形成戰力。台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，黃國昌去了美國一趟就亂提案，完全是「已知用火」、自以為自己發現新大陸。

張育萌27日在臉書發文提到，國防部戰略規劃司長黃文啓中將、主計局長謝其賢中將、軍事新聞處長喬福駿少將一早特別加開臨時記者會，就為了黃國昌提出的「軍盲爛條例」，黃國昌無知到離譜，害得國防部將軍們天一亮就要隔空幫民眾黨上國防通識課。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，台灣向美國買武器不是菜市場喊價，國防部要先把我們的武器裝備需求，告訴美國在台協會（AIT），AIT會先完成「駐在國評估」，再把需求交給美國印太司令部和戰爭部，印太司令部會做作戰需求評估，才會給出發價書，接著美國合作安全局還要「跨部會審查」，再來才會由國務院「告知國會」。

張育萌表示，現在美國好不容易要賣台灣海瑪斯多管火箭以及M109A7自走砲，結果現在黃國昌整天咆哮，「堅持不同意」就算了，還出來收割。張育萌直指，黃國昌寫的《軍購條例》，只抄了要買海馬士多管火箭、標槍飛彈和拖式飛彈，但買來之後需要的掩體、車堡、庫儲設施和後勤保修通通沒寫。

張育萌質疑：「這什麼荒謬的場景？我們好不容易把美國先進武器買來，結果竟然沒地方放。」並提到國防部的「整體獲得規劃書」裡面，就有把飛彈買來後需要整建的彈藥庫寫清楚，但現在沒看到，是因為黃國昌拿到「特別條例」就開始叫、堅持不付委，配套措施就沒辦法討論。

張育萌批評，黃國昌把「海馬士82套、標槍飛彈70套、拖式飛彈24套」通通寫進法律裡，這不是「公開透明」，這叫「法盲還怕大家不知道」，以後如果要調整採購數量要調整，只要「海馬士不是買82套」，就要通通重來，從提案修法開始，一路跑完立法院三讀。

張育萌也無奈地說：「我完全沒講黃國昌提的條例漏字，就已經千瘡百孔，民眾黨到底有誰能回答上面這些問題？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法