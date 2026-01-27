高名氣不等於高民調！綠營人士示警：新人嚴防被同溫層熱死

綠營人士提醒，在高雄的高知名度，不一定可轉成初選民調支持度，圖為綠營造勢場。（記者王榮祥攝）

表態投入民進黨高市議員黨內初選者中，有幾位高名氣甚至擁有全國性知名度，頗受外界看好，但熟悉選戰的綠營人士則提醒，別被同溫層「熱死」。

民進黨六都議員初選期程大致底定，2/4領表、3/2民調，有意競逐者紛紛動員，尤其是陸戰部分，天天安排送遊覽車、站路口、掃市場、參加各式活動、社區拜票、追垃圾車，要在最短時間內讓自己姓名全方位曝光，爭取最大支持。

擬投入高市議員黨內初選者中，有少數具高名氣、甚至是全國性知名度，在各種公開場合的辨識度極高，外界也多看好能挺過初選民調這關；卻有熟悉選戰的綠營人士提醒，「高名氣絕非高民調」，參選人千萬要警惕，別被同溫層的支持「熱死」。

綠營人士分析，初選民調以市話為主，在整體市話數量逐漸減少，年輕人多使用手機情況下，會接電話回答民調的幾乎都是長輩，而在注重人情的南部社會，部分長輩早心有所屬，所以對經營地方許久的現任民代多半在初選時較有優勢，想爭取長輩支持的「新人」須更努力。

這位綠營人士提醒新人、尤其是具高名氣的新人，千萬別被所謂的聲量及同溫層給予的支持度麻痺，因為這些聲量與檯面上的支持，不一定可轉化成實質的電話回答；當競爭者都在逛市場時，就要想盡辦法讓婆婆媽媽對你更有好感。

綠營人士提醒，在高雄的高知名度，不一定可轉成初選民調支持度，圖為綠營造勢場。（記者王榮祥攝）

