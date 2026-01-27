《冠軍之路》意外現身 蕭美琴「看到不一樣的感動」

副總統蕭美琴（紅帽T者）勉勵年輕世代，每個人都有曾經不被看好的經驗，但只有自己可以決定自身的態度。（立委蘇巧慧提供）

紀錄台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的《冠軍之路》紀錄片，上映至今票房已衝破7100萬，民進黨立委蘇巧慧、山地原住民立委伍麗華、新北市議員蘇錦雄攜手中華民國會計師公會全國聯合會，今天共同舉辦電影《冠軍之路》包場活動。「神秘嘉賓」副總統蕭美琴也受邀穿著Team Taiwan帽T出席，與新北市的學校師生、孩童重溫台灣隊奪冠的感動瞬間，蘇巧慧表示，從這部電影可以看出，不論外界多麼不看好，只要對自己有信心，持續努力，一定能在更大的舞台上發光發熱。

包場活動今在台北京站威秀影城舉行，新北市原住民族語推廣老師、新北明德高中、樹林高中、鶯歌工商師生，以及三鶯部落的學童一同受邀觀影，蕭美琴表示，她當初看到台灣奪得世界冠軍的感動，是來自球場上的感動，但今天看電影的感動，來自每位選手承受的壓力、身上的傷口，以及各自用何種心態面對挫折與挑戰，最後打破外界的不看好奪冠，團結所有台灣人，她勉勵年輕世代，每個人都有曾經不被看好的經驗，但只有自己可以決定自身的態度。

蘇巧慧表示，這已是她第8次觀影，即便劇情早已熟稔於心，但每當看到球員在挫折中咬牙堅持，仍讓她數度感動落淚，她指出，12強的冠軍之路就像台灣過去幾年的境遇，過程遭遇許多困難，但台灣人從來沒有灰心，依然並肩前行，才能在國際舞台上被世界看見。

蘇巧慧指出，她長期與會計師公會合作投入公益，去年透過她的媒合，公會不僅前進新北烏來原民聚落，也走訪五股關心弱勢孩童，捐贈物資與支援經費，今年更進一步邀請青年學子觀看這部轟動全國的《冠軍之路》，希望透過影像的力量，和大家一同見證台灣得來不易的榮耀與成就，而此片導演龍男更選擇以阿美族語作為整部電影的最後一句話，深具意義，她期許透過這場放映，鼓勵每位原民青年找回自己的名字，並為自己的身分與文化感到驕傲。

