為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨自提軍購預算 賴總統：術業有專攻、立院不宜「越俎代庖」

    2026/01/27 21:00 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統接受民視專訪今晚播出。（總統府提供）

    賴清德總統接受民視專訪今晚播出。（總統府提供）

    藍白今天第十度封殺行政院版1.25兆國防特別條例，民眾黨自提的國防特別條例，還大砍預算上限到4000億元、改採一年期編列；總統賴清德在今晚播出的專訪表示，「術業有專攻」，國防是專業，不如交給國防部辦理，立法院的責任是監督，「不宜越俎代庖」。

    賴清德表示，有句話說「聞道有先後，術業有專攻」，國防是一項專業，不如交給國防部辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，不宜越俎代庖，我們應該分工合作，政府做政府的事、立法院負責監督，這樣對國家來講會比較好。

    賴清德指出，1.25兆國防特別預算是分8年編列，平均一年約1600億元，我們要打造台灣之盾、智慧化攻防體系，並推動國防產業，讓我們的國永續發展，這是環環相扣、缺一不可，把它切到4000億元預算，到底要買什麼、不買什麼，台灣之盾是完整的，只給四分之一的錢，等於是沒有功能，就像一把傘，要完整才能遮得住雨。

    賴清德指出，美國日前在「國家安全戰略報告」揭示，中國勢力的擴張危及印太的區域和平穩定，不只有美國，印太區域的國家要集體防禦、分攤責任，日本今年國防預算是GDP的2%，一年就高達1.8至1.9兆台幣，韓國、澳洲、菲律賓及美國本身的國防預算也持續增加，所以我們不能置身世外，不負起區域和平穩定的責任。

    被問到會不會覺得中國在背後使力？賴清德說，我們希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，國防特別預算已經被擋了9次（錄影期間已達10次），希望在野黨能重新思考。

    賴清德總統接受民視專訪今晚播出。（總統府提供）

    賴清德總統接受民視專訪今晚播出。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播