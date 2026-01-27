民眾黨自提軍購預算 賴總統：術業有專攻、立院不宜「越俎代庖」

賴清德總統接受民視專訪今晚播出。（總統府提供）

藍白今天第十度封殺行政院版1.25兆國防特別條例，民眾黨自提的國防特別條例，還大砍預算上限到4000億元、改採一年期編列；總統賴清德在今晚播出的專訪表示，「術業有專攻」，國防是專業，不如交給國防部辦理，立法院的責任是監督，「不宜越俎代庖」。

賴清德表示，有句話說「聞道有先後，術業有專攻」，國防是一項專業，不如交給國防部辦理，立法院在憲政體制上是監督機關，不宜越俎代庖，我們應該分工合作，政府做政府的事、立法院負責監督，這樣對國家來講會比較好。

賴清德指出，1.25兆國防特別預算是分8年編列，平均一年約1600億元，我們要打造台灣之盾、智慧化攻防體系，並推動國防產業，讓我們的國永續發展，這是環環相扣、缺一不可，把它切到4000億元預算，到底要買什麼、不買什麼，台灣之盾是完整的，只給四分之一的錢，等於是沒有功能，就像一把傘，要完整才能遮得住雨。

賴清德指出，美國日前在「國家安全戰略報告」揭示，中國勢力的擴張危及印太的區域和平穩定，不只有美國，印太區域的國家要集體防禦、分攤責任，日本今年國防預算是GDP的2%，一年就高達1.8至1.9兆台幣，韓國、澳洲、菲律賓及美國本身的國防預算也持續增加，所以我們不能置身世外，不負起區域和平穩定的責任。

被問到會不會覺得中國在背後使力？賴清德說，我們希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，國防特別預算已經被擋了9次（錄影期間已達10次），希望在野黨能重新思考。

