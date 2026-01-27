賴清德喊話在野：台美關稅不能有變數 否則恐比25％更高

賴清德總統在今晚播出的電視專訪說，「我們不希望有變數」，否則美國很可能提高關稅到25％、甚至更高。（圖擷取自民視YouTube）

美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。賴清德總統在今晚的電視專訪表示，「我們不希望有變數」，否則美國很可能提高到25％、甚至更高，喊話在野黨勿採焦土政策。

談及美國宣布將南韓關稅從15％調高至25％，賴清德語重心長地說，「我們不希望有變數」，這次台美關稅談判真的花了非常大的工夫、做了非常多準備，並跟產業界共同提出對美投資方案，得到很好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，如果再遲遲不通過，美國是很可能15%會提高到25％，甚至更高，這絕對不是台灣產業界希望看到的。

賴清德提到，去年川普宣布關稅時，台股受到嚴重震盪，但談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，代表這次談判，股市反應是正面的、企業界反應也是正面的；韓國很焦急，等於看好台灣這次談判結果，中國跳腳，也代表台美談判是成功的。

「不看僧面看佛面！」賴清德強調，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠支持，因為人民還是最重要、產業還是最重要，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，把國防特別預算都堵掉了、置台灣國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

至於美國是否給台灣國會批准的時間壓力？賴清德回應，現在倒沒有一個確定的時間，但可想而知，美國總是希望台灣國會能夠儘速通過、正式底定，讓台美雙方依照約定展開雙邊投資與產業合作；我們這次是跟美國商務部簽、後續會跟美國貿易代表署簽，會牽涉交通、農業及相關產品，這是一連串的。

被問到台美關稅談判與一般民眾有什麼關係？賴清德說，薪水是有可能增加的，伯鑫工具的創辦人吳傳福就有分享，關稅底定下降後，他們更有競爭力、更有能力幫員工加薪，台灣中小微企業有近170萬家、就業人口約919萬，中小企業對穩定就業、台灣的經濟成長都有不錯貢獻。

