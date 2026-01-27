谷立言參訪美企 討論支援台灣國防安全需求

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

美國在台協會（AIT）今天透過社群媒體分享，AIT處長谷立言參訪兩家美企在台辦公室，這兩家公司相關技術能支持台灣的防衛能力，谷立言並於參訪時，討論這些技術能如何支援台灣的國防與安全需求。

美國在台協會（AIT）官方臉書上午發文指出，AIT處長谷立言（Raymond Greene）23日參訪美國人工智慧與自動系統科技公司Shield AI於台灣新成立的辦公室，該公司的技術能支持台灣的防衛能力。

請繼續往下閱讀...

AIT表示，Shield AI總裁Brandon Tseng與台灣區負責人Matthew Starner說明公司相關計畫以及與台灣推動產業合作的最新進展，包括透過先進自動化科技來強化台灣的能力，以建立、運作並維持具韌性的防衛體系。

此外，AIT晚間再度發文表示，谷立言23日參訪Domo Tactical Communications公司新成立的台灣辦事處。DTC業務發展副總裁Brady Crosier與亞太區銷售主管Gareth James介紹DTC先進通訊解決方案，並討論這些技術能如何支援台灣的國防與安全需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法