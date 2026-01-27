為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    關稅談判攸關經濟發展！賴總統喊話在野黨：理性審查才對人民負責

    2026/01/27 19:36 記者陳昀／台北報導
    賴總統喊話在野黨：理性審查才對人民負責。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴總統喊話在野黨：理性審查才對人民負責。（圖擷取自賴清德臉書）

    總統賴清德啟動產業關懷之旅，今第一站到台中伯鑫工具參觀實際生產過程，賴總統在社群預告，他將分享台美關稅談判9個月的幕後故事，關稅談判的後續，攸關產業發展與整體經濟，真心期盼在野黨能跨越黨派、支持政府的努力，理性審查相關法案，才是對人民負責。

    賴清德指出，經過大家的努力，台灣與美國的對等關稅，從最高32%降至20%，到最後底定15%、且不疊加，成果得來不易。他今天到伯鑫工具展開產業關懷之旅。在數位轉型與全球經貿變局的挑戰下，台灣的中小微企業，依然展現十足的韌性與活力，令人欽佩。

    賴清德預告，在節目中，我也分享台美關稅談判長達9個月的幕後故事。我除了感謝第一線談判成員、執政團隊不眠不休的努力，更要感謝台灣堅韌的科技實力、以及來自廣大產業界的寶貴意見，讓談判團隊擁有最堅強的後盾。

    賴清德說，關稅談判的後續，攸關產業發展與整體經濟。我真心期盼，在野黨能跨越黨派、支持政府的努力，並理性審查相關法案，才是對人民負責。今晚，邀請大家收看民視《台灣最前線》，一起看看政府如何協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓「台灣模式」勇敢走向世界！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播