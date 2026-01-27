關稅談判攸關經濟發展！賴總統喊話在野黨：理性審查才對人民負責

賴總統喊話在野黨：理性審查才對人民負責。（圖擷取自賴清德臉書）

總統賴清德啟動產業關懷之旅，今第一站到台中伯鑫工具參觀實際生產過程，賴總統在社群預告，他將分享台美關稅談判9個月的幕後故事，關稅談判的後續，攸關產業發展與整體經濟，真心期盼在野黨能跨越黨派、支持政府的努力，理性審查相關法案，才是對人民負責。

賴清德指出，經過大家的努力，台灣與美國的對等關稅，從最高32%降至20%，到最後底定15%、且不疊加，成果得來不易。他今天到伯鑫工具展開產業關懷之旅。在數位轉型與全球經貿變局的挑戰下，台灣的中小微企業，依然展現十足的韌性與活力，令人欽佩。

賴清德預告，在節目中，我也分享台美關稅談判長達9個月的幕後故事。我除了感謝第一線談判成員、執政團隊不眠不休的努力，更要感謝台灣堅韌的科技實力、以及來自廣大產業界的寶貴意見，讓談判團隊擁有最堅強的後盾。

賴清德說，關稅談判的後續，攸關產業發展與整體經濟。我真心期盼，在野黨能跨越黨派、支持政府的努力，並理性審查相關法案，才是對人民負責。今晚，邀請大家收看民視《台灣最前線》，一起看看政府如何協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓「台灣模式」勇敢走向世界！

