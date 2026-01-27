澎湖軍公教年資喊加成30％ 葉竹林：縣長應全力爭取

前馬公市長葉竹林，認為爭取軍公教離島加成是縣長責任。（葉竹林提供）

針對澎湖公教人員離島年資加成30%長期未落實問題，澎湖縣長參選人葉竹林今（27）日在臉書發文表示，制度爭取可以持續，但政治責任不能模糊；解決問題，需要方法、節奏與擔當，而不是把壓力回推給人民。

葉竹林表示，先正名問題，制度卡關在哪裡，必須攤在陽光下。澎湖縣政府應立即公開完整說明目前年資加成卡關的法源、審查流程與中央權責分工，包含：現行法規限制為何？需由哪一部會拍板？是否涉及全國一致性制度調整？讓公教人員與社會大眾清楚知道「問題卡在哪一關」，避免長期模糊帶過。

請繼續往下閱讀...

葉竹林指出，其次，跨部會、跨層級的制度協商，本就屬於縣長職權與責任範圍，應由縣長出面與中央協調，而非將制度壓力轉嫁為「全民連署行動」。連署可以是輔助工具，但不能成為替代責任的手段。澎湖縣政府應成立「離島人事制度專案協調平台」，由縣長主持，整合縣府人事、財政與法制單位、立法委員及中央單位等。

在中央制度尚未全面鬆動前，葉竹林主張同步研議可行的過渡作法，先行爭取部分年資計入或試辦方案；搭配其他留才、久任誘因機制，以行政命令或專案補助，補強制度不足，確保公教人員不再無限期等待。澎湖縣政府必須訂出明確爭取時程與檢核點，並定期向社會報告進度，成功與否都要說清楚，讓承諾可被檢驗，而不是無限延後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法