國防部點出民眾黨軍購條例「嚴重漏洞」 林智群批：荒謬外行

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

民眾黨昨推出黨版軍購特別條例，國防部今日召開記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項，不過也點出民眾黨版本的最大漏洞，「只列軍購，卻刪除相關配合款」。對此，林智群律師怒批，民眾黨版是「荒謬外行」。

林智群在臉書發文表示，國防部今舉行臨時說明會，針對民眾黨昨推出的黨版軍購特別條例，黃文啓點出民眾黨版最大漏洞，「只列軍購，卻刪除相關配合款」。黃司長舉例，海馬士火箭買回來需要「蓋戰堡、蓋車庫、蓋彈藥庫」，如果買了這些武器裝備回來，沒有地方放，那很可能就會造成武器裝備的損壞，而民眾黨版本完全沒列這筆錢。

對此，林智群怒批，「花了幾百億買了武器裝備，卻沒蓋車庫，也沒後勤補給庫跟油庫，是要把這些裝備丟在戶外日曬雨淋嗎？」並強調，民眾黨版特別條例草案是「荒謬外行」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「外行硬要出自己的霸王版本」、「就外行想領導內行，都以為他最懂」、「到底為什麼要看立委編國防預算，不審預算在編預算是在哈囉？」、「也沒有跟雷達系統結合，火控系統不用買？手點火嗎？」、「不是啊，立法委員提預算，然後自己審？」、「畢業前留下一坨大的，到此一遊」。

